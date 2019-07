"Sabemos que en las PASO muchos vecinos no van a votar. A veces porque toca en épocas de frío, a veces porque es una primaria. Queremos decirles que el hecho de que sea una primaria no significa que no sean importantes. Son muy importantes. Votar en todas las instancias es importante", aseguró Santilli en el marco de la presentación de los ejes de la campaña de la Ciudad de Juntos por el Cambio, un evento que encabezó Horacio Rodríguez Larreta en el barrio de La Boca junto a los principales candidatos del espacio.