En toda la semana, cada sector protagonizó una batalla abierta en la prensa. El propio Altamira llegó a decir en una entrevista que a él no lo sacarán "ni a los tiros" del partido. Sin embargo, lo cierto es que la puja probablemente no tenga un mayor impacto en el Frente de Izquierda-Unidad. En lo público, el sector de Altamira y sus candidatos proponen que el eje de la campaña sea "Fuera Macri", pero aún así adhieren a la coalición electoral. Los integrantes del FIT confían en que nadie sacará los pies del plato y no se correrán riesgos innecesarios.