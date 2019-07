"No caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta 'operación escuchas', no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete. A partir de estas escuchas y su distribución no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente", opinó Juan Ramos Padilla.