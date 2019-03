En el macrismo son conscientes del mal humor social que marca no solo la calle si no también las encuestas. De hecho, la vuelta de los tradicionales timbreos, una marca registrada del PRO, todavía no tiene fecha. Es más: algunos de los integrantes de la cúpula partidaria están convencidos de que la actividad está agotada. El clima callejero no contribuye. La semana pasada, un senador del oficialismo fue sorprendido mientras salía de su departamento por un automovilista que lo reconoció y lo siguió unos metros mientras lo insultaba. En el macrismo hay temor de que la escena se repita durante la campaña.