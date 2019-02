-No sé, para bailar el tango hacen falta dos. Yo hice todos los esfuerzos. En algún momento se planteó tener en cuenta las encuestas, como se ha hecho muchas veces. Por lo menos era un dato más a tener en cuenta, aunque no el único. Me informaron de la Mesa Nacional de Cambiemos que eso había sido aceptado, después que no, después que sí pero de forma no obligatoria. La verdad es que no tengo ningún tipo de problema. Hablé con Mestre, le propuse que busquemos un modo de acuerdo porque lo que tenemos al frente es la posibilidad cierta de cambiar Córdoba. Hay que utilizar los esfuerzos y las energías al servicio de desalojar al peronismo democráticamente después de 20 años de gobierno. Un proceso interno tiene que tener la característica obvia de la absoluta transparencia y tranquilidad de todos los que lo integran. Trabajo para ser gobernador de Córdoba y creo que lo voy a hacer. Están dadas las condiciones del cambio. Son 20 años de "siga, siga". Solo dos personas han gobernado la provincia y el franco deterioro en seguridad, salud, ambiente, hacen que sea la consecuencia de un gobierno que cree que se queda toda la vida, sumado a los errores nuestros de no haber encontrado una alternativa. Pero cuando llegaron hace 20 años el peronismo prometió bajar los impuestos y hoy Córdoba tiene los impuestos más caros de la Argentina, los Ingresos Brutos más altos del país y las empresas de energía con las tarifas más altas de la Argentina. Y el endeudamiento que ronda los 170 mil millones de pesos. Esa complejidad ha hecho que ni siquiera me entretenga con el tema interno. Lo mínimo que pueden hacer es garantizar la transparencia.