"No me gusta el timbreo", había dicho Emilio Monzó, por caso, hace un año y medio, en medio de una sesión en Diputados, después de que la diputada Graciela Camaño le pidiera que tocara el timbre para "llamar al orden". El titular de la Cámara baja estalló entre risas. Lo único que no abunda por estos días entre las filas del oficialismo.