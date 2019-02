La polémica abrió un juego de variadas compensaciones ambientales que tanto la UTE como IESA se comprometieron a cumplimentar. Ya están cotizadas dentro del megaproyecto, que el ex ministro Juan José Aranguren redujo en sus costos: fueron US$ 1.300 millones menos de la oscura licitación original aprobada por el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha José López, ambos presos. Sin embargo, salieron indemnes en esa escandalosa licitación. Por alguna razón, las denuncias de corrupción en la cartera de Energía al revisar los contratos brillaron por su ausencia.