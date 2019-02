"Conversamos un rato, me tomé un cortadito, después yo me fui y los invité a Salta. Les di mi teléfono, a los dos, y fue la única comunicación (con el fiscal): pasarle mi teléfono e invitarlo a Salta. Fue el 8 de enero, y no tuve conversación con el fiscal Stornelli ni antes ni después de ese día. Me volví el día 9 a Salta y no lo volví a ver en mi vida", detalló el alcalde salteño.