"Iguacel ya no tenía poder interno ni externo", graficó a Infobae un secretario de Estado que conoce de cerca los pasillos de Hacienda. Esta imagen traduce la idea de que el saliente secretario de Energía ya no contaba con el apoyo interno de Dujovne en la toma de decisiones y en las empresas de energía ya no era visto como un hombre confiable o de llegada directa al Presidente.