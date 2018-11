-Los criterios para asignar una obra pública ya no tienen que ver, por ejemplo, con si genera o no una condición de progreso en la región. Si va a ocupar gente dentro de la región, si va a cambiar las condiciones de equilibrio entre ellas, factores que son de carácter social sino simplemente el menor precio. No necesariamente todas las obras que se hagan a un menor precio son obras que dentro de un punto de vista de prioridades son las más útiles socialmente.