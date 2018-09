En esta línea, el dirigente de estrecha relación con el papa Francisco consideró que las medidas de contención social que anunció el Ejecutivo este lunes no son suficientes: "Un refuerzo para la AUH que no es nada, son 20 pesos por día por familia, no comprás ni cinco caramelos; y los aumentos para los programas de empleo estaban pautados hace tres meses". "Uno tiene la sensación de que son más cuestiones para la galería que un procesamiento serio de la situación que existe", sintetizó.