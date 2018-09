"No entendemos a quienes les habla el Presidente. Parece un discurso fuera de tiempo y lugar. No fue más que edulcorar el ajuste, el fracaso económico y el aumento de la pobreza. Por otra parte, las medidas para los programas sociales estaban anunciadas hace dos meses, y con eso no alcanza porque la inflación es imparable. Se necesita un aumento de emergencia del 100 por ciento para AUH, jubilaciones mínimas y programas de empleo", remarcó Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita al ratificar el plan de jornadas de protestas y la adhesión al paro de la CGT.