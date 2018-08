"No había programa en serio de protección de testigos, no había ley del arrepentido, las fuerzas de seguridad no ayudaban a la justicia, enviamos la ley de extinción de dominio que el Senado no aprueba", explicó un vocero del área de justicia para mostrar la vocación de lucha contra la corrupción. Puso como ejemplo, además, que ya hay tres arrepentidos de alto voltaje, Leonardo Fariña, Alejandro Vanderbroele y Diego Martínez Rojas.