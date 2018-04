"Este proyecto de ley no busca desalentar el uso de la moto como vehículo o pasatiempo, ya que un motociclista no es un motochorro. Se buscará la colaboración de la población en esta lucha contra los delincuentes para que quienes transiten por las calles bonaerenses no sientan más miedo cuando una moto pasa por su lado", advirtieron desde el Ejecutivo bonaerense.