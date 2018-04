No, no. Hay puntos de vista diversos en determinados temas, lo cual es lógico, pero no están peleados en absoluto. No hay una relación de enemistad personal en absoluto. Cada uno tiene misiones diferentes. El Presidente tiene que gobernar y el Papa en eso no se mete, no opina, y el Papa tiene un rol espiritual y el Presidente respeta esos principios. Eso tiene que quedar claro. Los argentinos a veces protestamos, no digo el Gobierno, sino en general, porque el Papa recibió a fulano, porque recibió a otro. Eso es absurdo. El Papa recibe a quien quiere, y el Gobierno no tiene nada que decir. El Papa ha recibido a Macri, a Gabriela Michetti, a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, y también ha recibido gente de otros sectores. Y es lógico que sea así. Eso no significa nada.