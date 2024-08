El intendente de General Rodríguez dijo que la banda del robo del millón “está acorralada”

A partir de la difusión del video en el que los supuestos responsables del robo en la puerta del Banco Provincia de General Rodríguez amenazan a la Policía y a los investigadores, el intendente del partido bonaerense, Darío Kubar, consideró que se trata de una intimidación ante la tarea que está llevando a cabo la Justicia en el caso.

"A raíz de la investigación, se están dando muchos allanamientos. Uno ve que en esta banda hay cierta desesperación. Mi sensación es que se sienten acorralados y buscan embarrar la cancha e intimidar", explicó el jefe comunal.

En el video, Matías Maximiliano, presunto jefe de banda que le robó el millón de pesos al dueño de la empresa avícola "Qué Rico" en la entrada de la sucursal del banco, se dirige a dos personas: Rubén Giménez, a quien se refiere como "el jefe de la brigada", y Matías Lattaro, el secretario de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 que interviene en el caso.

Al comienzo de la grabación, Maximiliano acusa a los jefes policiales y judiciales de haberlos traicionado tras haberle liberado la zona a la banda.

Frente a esto, Kubar respaldó la labor de la titular de la fiscalía, Alejandra Rodríguez, y al mencionado Lattaro. Por otro lado, el intendente dijo no conocer personalmente al jefe de la brigada, pero no dio crédito a las acusaciones de los ladrones. "Tampoco me puedo dejar llevar por los dichos de cinco delincuentes que se ponen frente a la cámara para grabar algo así", dijo en diálogo con Luis Novaresio en La Red.

El Banco Provincia donde ocurrió el robo (@SolorzanoRodri)

"Ustedes son más delincuentes que nosotros", grita en varias oportunidades el líder en la grabación. Los insultos se entremezclan con las amenazas y las acusaciones. "Me dijiste que no nos iban a tirar", repite en reiteradas oportunidades, con dos revólveres en las manos.

En este marco, el intendente planteó: "Siempre se siembra la duda de si hay malos policías metidos, pero la realidad es que hay un trabajo serio y responsable de la Policía y el Poder Judicial". "No le doy valor a los dichos más que por la amenaza en sí", finalizó.

El robo en la puerta del Banco Provincia de General Rodríguez se produjo el 19 de septiembre. Una banda de delincuentes abordó al dueño de la empresa avícola y al gerente de la empresa, quienes llevaban un millón de pesos en un bolso. Un policía de civil abrió fuego contra el auto en que se movilizaban los ladrones pero no pudo evitar el asalto.