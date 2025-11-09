Perú Deportes

Basquetbolista juvenil peruano se sumará a las filas de Boca Juniors, aseguró entrenador de la selección nacional

Brunno Ponce de León, destacado deportista peruano, dejará su natal Trujillo para mudarse a Buenos Aires, donde defenderá la camiseta del último campeón de la liga argentina de básquet

Brunno Ponce de León, promesa trujillana de la sub-15, fue fichado por Boca Juniors y representa un impulso para el renacer del básquet peruano en el exterior. | Facebook / Macronorte.pe

Mientras se termina de definir el proceso de reincorporación del básquet peruano a la competencia internacional, un nuevo valor emergente de este deporte ha dado un paso gigante en su carrera profesional. Se trata de Brunno Ponce de León, jugador trujillano de la categoría sub-15, que se unirá a, nada más y nada menos, que Boca Juniors de Argentina.

La grata noticia ha sido compartida por el entrenador de la selección absoluta de básquet peruano, Jorge Pupo Ferradas. El adiestrador confirmó que Ponce de León Rodríguez ya estampó su rúbrica y es nuevo jugador xeneize. “Brunno Ponce ya firmó con Boca Juniors su primer contrato”, sostuvo el seleccionador en diálogo con Los Capos del Deporte.

Ferradas saludó la incorporación del novel deportista peruano, pues representa un punto de partida para nuevas salidas al exterior de basquetbolistas peruanos.

Brunno Ponce de León se
Brunno Ponce de León se unirá a Boca Juniors de Argentina, de acuerdo con el entrenador de la selección peruana. Crédito: Balcón Deportivo

“Ya toca pensar un poco más allá de los premios locales, sino en la evolución de los jugadores para que tengan otra mentalidad, otra cultura y sepan que pueden conseguir becas. De repente no en equipos profesionales, pero tal vez universitarias en el extranjero. Están en la capacidad. Si uno de ellos ya pudo, yo considero que eso abre la puerta para que todos los demás continúen con este proceso de crecimiento”, explicó.

Bajo este panorama de privilegiar el éxito y crecimiento individual, el entrenador peruano expuso la decisión táctica que empleó junto a su comando técnico para fortalecer el nivel de Ponce de León. “Por el tamaño que tiene, tranquilamente nosotros lo hubiéramos empleado de pivote, pero optamos por posicionarlo como armador”, sumó.

Más adelante, reconoció el objetivo inicial: “Nuestra misión siempre fue buscar que Brunno tenga una oportunidad en el extranjero”, puesto que con “ese tamaño, de pivot no hubiera podido”, concluyó.

En el último Torneo Nacional sub-15, Ponce de León fue reconocido como el mejor jugador de la final y el mejor encestador del campeonato organizado por la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB). El trujillano se coronó con el Club Lions de la ciudad que lo vio nacer.

Con la selección de Trujillo,
Con la selección de Trujillo, Brunno Ponce de León fue elegido como el Mejor Jugador del torneo diputado en Puno: se convirtió en el mejor anotador de la serie con 82 puntos. Crédito: Balcón Deportivo.

Situación del básquetbol peruano

Actualmente, la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) se encuentra desafiliada de la Federación Internacional de Basketball (FIBA), el organismo rector mundial de este deporte. Esta expulsión se concretó en 2021 tras una suspensión inicial en 2018, causada por una profunda y prolongada crisis dirigencial. Las disputas internas, la falta de una junta directiva legalmente inscrita en los Registros Públicos de Perú y el incumplimiento de los estatutos de la FIBA forzaron a la entidad internacional a tomar esta drástica medida.

La consecuencia directa de esta desafiliación es que ninguna selección nacional (masculina o femenina, en cualquier categoría) ni ningún club peruano puede participar oficialmente en torneos internacionales que estén bajo el paraguas de la FIBA. Esto incluye los Campeonatos Sudamericanos, el FIBA AmeriCup, las eliminatorias para Mundiales y los Juegos Olímpicos.

A pesar de este sombrío panorama, existe un proceso en marcha para el regreso. Una nueva junta directiva de la FDPB ha sido elegida (presidida por Víctor Cisneros) y está trabajando activamente con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico Peruano (COP) para resolver las irregularidades registrales y adaptar sus estatutos a las exigencias de FIBA.

La reactivación de las ligas internas y el enfoque en el baloncesto 3x3, que es gestionado por otras entidades como la Federación Deportiva Universitaria, pero el gran objetivo sigue siendo la readmisión en FIBA para que el país pueda reintegrarse al sistema competitivo global y revivir la gloria pasada, como su participación en los Juegos Olímpicos de 1964.

