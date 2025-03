Flavio Azzaro hizo fuerte revelación sobre Néstor Gorosito y le respondió por su llegada a Perú para criticarlo: “Me pagó una productora”

El periodista argentino le contestó al DT de Alianza Lima por cuestionarlo y minimizarlo. (Video: AZZ)

El trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima ha sido bien visto en Perú, sobre todo, luego de eliminar de la Copa Libertadores 2025 a Boca Juniors en la tanda de penales en la mismísima La Bombonera, una noticia que dio la vuelta al mundo. Y es que su equipo practica un fútbol atractivo y que consigue buenos resultados. Sin embargo, así como el DT recibe elogios, también recibe críticas, siendo Flavio Azzaro uno de los más enfáticos en este apartado desde que se concretó su fichaje a finales de noviembre de 2024.

En esta ocasión, el periodista argentino le respondió unas críticas que le dedicó el técnico e hizo una fuerte revelación, además de dar a conocer detalles de su llegada a Perú.

“Un poco de lo que dijo Gorosito habla de lo que yo vengo contando hace tiempo. Es un tipo que se quedó en el pasado en un montón de cosas. Señalar a los periodistas que señaló como referentes cuando ya no lo son, habla de que él que se quedó en otra época”, fueron sus primeras palabras a través de su canal de YouTube, ‘AZZ’.

De la misma manera, nombró algunos momentos oscuros en la carrera deportiva de ‘Pipo’. “Va de la mano con los resultados que consigue. Lo de Gorosito es muy malo ultimamente en el fútbol. Se fue más veces a la B que las veces que ganó algo. Gorosito es parte real del descenso de River. Mandó a la B a Colón hace 5 minutos. Hay que mandar a la B a Colón con 28 equipos”, mencionó.

Franco Navarro fue el artífice de la llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima para la temporada 2025. - créditos: Alianza Lima

Flavio Azzaro y su llegada a Perú

Ahí fue cuando Flavio Azzaro recordó las recientes palabras de Néstor Gorosito, quien manifestó luego de dejar fuera de la Copa Libertadores a Boca Juniors que “hasta habían llevado a un periodista de acá, a un pavo que fue a hablar porque le dieron 2 pesos”, y le respondió con contundencia.

“Cuando él habla que ‘acá lo trajeron porque si no le pagan...’. Y sí, ‘Pipo’, me llevaron a Perú, no entiendo. ¿Qué piensas? ¿que me pagué el pasaje y fui de invitado a Perú y toqué los timbres en los programas para que me regalen 2 minutos? A mi me llevaron a Perú, me pagó una productora y fui a los programas, me preguntaron por ti y dije lo que pienso”, precisó.

Eso no fue todo, ya que el experiodista de TyC Sports expresó que en Argentina conocen muy bien al entrenador de 60 años y contó un increíble suceso.

“Así como ‘Pipo’ dice ‘a Azzaro en Argentina lo conocen’, acá también te conocemos ‘Pipo’, te conocemos mucho. Te conocemos tanto que sabemos que tu momento más divertido de la vida son los mercados de pases. Pero lo entiendo a ‘Pipo’, obvio que sí. Él siempre fue limitado y ve cosas donde no las hay. Yo soy un periodista, el cual cree que ‘Pipo’ Gorosito es muy vivo en los mercados de pases y que ha dirigido en Primera División con muy mala performance. Nada más”, añadió.

Durante su conferencia de prensa, en La Bombonera, Pipo recordó la campaña de desprestigio a su llegada a La Victoria. | VIDEO: DSports

El balance de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito arribó a Alianza Lima con la consigna de recuperar el juego de posesión y también la picardía de los extremos. En los partidos de pretemporada se vieron algunos momentos altos de esta intención y obtuvo un saldo de tres triunfos (Emelec, Vélez Sarsfield y Aucas), dos derrotas (Deportivo Morón y Deportivo Riestra) y un empate (LDU de Quito).

Ante este panorama, la prueba de fuego se dio en el arranque de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el Torneo Apertura ganó en tres oportunidades (Cusco FC, Juan Pablo II y Sporting Cristal) y perdió en una (Alianza Atlético), mientras que en el certamen de Conmebol eliminó a Nacional de Paraguay y Boca Juniors. Ahora le tocó Deportes Iquique, al que venció por 2-1 en la ida en Chile y apunta a conseguir un resultado positivo en la vuelta en Matute.