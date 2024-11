Erick Osores reveló inédita negociación por la que Ricardo Gareca no renovó con Perú el 2022: “Claramente era un DT fuera de órbita”

El periodista deportivo contó un detalle que impidió que el 'Tigre' extienda su vínculo con la 'bicolor'. (Video: Erick y Gonzalo)

La épica gestión de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana llegó a su fin tras casi ocho años cargados de hitos históricos y emociones a flor de piel. El estratega argentino se convirtió en un ídolo nacional al romper la maldición de 36 años sin poder clasificar a un Mundial, al llevarnos a Rusia 2018 con un memorable repechaje ante Nueva Zelanda.

Pero eso no fue todo. Bajo su batuta, la ‘blanquirroja’ también obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2019, dejando en claro que el fútbol peruano volvía a ser una fuerza respetada en el continente. Sin embargo, este ciclo dorado se cerró abruptamente con la eliminación en el repechaje para Qatar 2022, donde Australia negó el boleto mundialista a la ‘bicolor’ tras la definición por penales. Posteriormente, la Federación Peruana de Fútbol y Gareca, junto a su comando técnico, no lograron llegar a un acuerdo económico para extender su vínculo. Esta situación provocó el fin anticipado de uno de los procesos más exitosos del balompié nacional en las últimas décadas. Sobre el particular, el periodista deportivo Erick Osores reveló detalles inéditos sobre las negociaciones que no prosperaron.

El periodista deportivo mencionó que Arturo Ríos, vicepresidente del organismo rector del fútbol nacional y enviado a Argentina para hablar con el ‘Tigre’, le contó cómo ocurrió todo.

“A mí Ríos me contó cómo fue la negociación con Gareca. Cuando lo conocí, le pregunté por ese caso, que no había pasado mucho tiempo desde la negociación fallida, y su percepción fue que Gareca no aceptó seguir reuniéndose con ellos. Le ofrecieron el mismo ingreso, pero 60% en el transcurso de la Eliminatoria y 40% cuando termine, o al revés”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Erick y Gonzalo’.

De la misma manera, reconoció que la modalidad que ejerció Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue con un fin específico, algo de lo que estuvo de acuerdo debido a que el sueldo del entrenador ‘gaucho’ (casi 4 millones de dólares anuales) era impagable por otras selecciones.

“Eso era para bajarle el precio a Gareca, que claramente era un DT fuera de órbita. Lo que Gareca ganaba en Perú no se lo paga otra selección. Fue negocio, pero de ahí ya no. Perú tenía que ser sensato, yo estaba de acuerdo con lo que pasó”, precisó.

Ricardo Gareca dejó la selección peruana luego de perder en el repechaje mundialista frente a Australia en junio del 2022. - créditos: Getty Images

Por su parte, Jorge Alonso Cuba, otro integrante del espacio televisivo, tuvo otra teoría en base a lo que fueron las negociaciones truncas entre Ricardo Gareca y la dirigencia de la FPF: “Le pidieron que reduzca la cantidad de asistentes de su cuerpo técnico y que la renovación era con un recorte en el sueldo”, añadió.

Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana

La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana provocó una enorme decepción en la hinchada, debido al éxito que tuvo en el tiempo que estuvo a cargo desde el 2015. De hecho, a las semanas brindó una conferencia de prensa de agradecimiento, en la que evitó decir si Agustín Lozano incidió en que las negociaciones fracasen.

Pero en febrero del 2023, brindó una entrevista para Radio Ovación, en la que admitió que su intención era quedarse, llegando a incluso conversar con su familia para establecerse en Perú.

“Había tal interés para que continuemos. En ese aspecto, reuní a mi familia y les dije que necesitaba una mayor presencia de ellos conmigo, es decir, viviendo en Perú, porque era tal la insistencia para que se prolongue todo. Uno veía con buenas posibilidades eso”, indicó.

Asimismo, Gareca Nardi enfatizó que su primera renovación se dio con Edwin Oviedo el 2018, pero que la manera en que el nacido en Chongoyape encaró la renovación el 2022, no le gustó.

“Yo renové con Edwin Oviedo. El trato que tuve con Lozano fue de respeto tanto de él hacia mí como yo hacia él. Nunca tuve la posibilidad de nada, cada uno tiene su manera de conducir. No hubo ningún tipo de posibilidad, con la manera de conducir de él (Lozano), de llevar a cabo una renovación. No puedo cuestionar una manera de conducir. Simplemente, en eso no me alineo”, sostuvo.

El 'Tigre' contó cómo fracasó la negociación con los dirigentes peruanos para su continuidad en la 'bicolor'. (Video: Radio Ovación)

Actualidad de Ricardo Gareca

Después de dirigir a la selección peruana, Ricardo Gareca y su comando técnico pasaron por Vélez Sarsfield y luego arribó a Chile, clásico rival de la ‘blanquirroja’.

En el ‘fortín’ no consiguió enrumbarlo y salió a los 12 partidos sin éxito, mientras que en la ‘roja’ se ubica en el último puesto de las Eliminatorias 2026. Aún le queda crédito para darle vuelta a la situación.