Aldo Corzo, entre lágrimas, celebró el bicampeonato con Universitario: “Lloro de emoción porque lo que estoy viviendo es un sueño”

El defensor de la 'U' contó sus emociones durante la celebración del bicampeonato del club en el Monumental. Créditos: GOLPERU

Universitario de Deportes logró un hito histórico: ser bicampeón en el año de su centenario. Para ello, armó un plantel a la altura y con referentes como los principales estandartes del mismo. Aldo Corzo, ya convertido en leyenda del equipo, fue el capitán durante el año 2023 y todo el 2024, siendo líder y clave en la defensa. El jugador de 35 años sigue más que vigente y es muy probable que renueve su vínculo con el cuadro ‘estudiantil’. En ese sentido, durante la celebración que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, el zaguero central brindó declaraciones y se mostró muy emocionado.

“Estoy muy agradecido con Dios y con la Virgen. Lloro de emoción porque lo que estoy viviendo es un sueño. Hasta ahora no aterrizo. Ha pasado casi una semana y es algo que no lo asimilo, no lo comprendo. Lo que sí puedo decir es que me desborda la felicidad. Es algo indescriptible y no lo creo por cómo se dio todo. Tuve muchos años en el club y la verdad es que la sufrí un montón, pero como siempre digo, el que se esfuerza, el que lucha y el que tiene fe, logra las cosas. Así vivo mi vida, siempre. Justo hablaba con mi madre antes de entrar a la cancha. Me preguntó si alguna vez me imaginaba algo así y le dije que no, ella me dijo que tampoco lo imaginaba. Soy el hincha más feliz de todos”, expresó para GOLPERU durante el festejo del bicampeonato en el recinto deportivo de Ate.

Esta fue una temporada de mucha continuidad para Aldo Corzo. Durante todo el 2024, disputó 36 partidos oficiales con la camiseta de Universitario. Además, anotó dos goles claves para poder acercarse al bicampeonato nacional. Probablemente sea el más titular de toda la defensa y en el 2025 la tendencia sea la misma.

El defensa crema abrió el marcador en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El experimentado jugador cumplió su temporada número ocho con Universitario. Llegó en el 2017 y fue recién en su sétimo año cuando pudo consagrarse como campeón nacional por primera vez con el club de sus amores. Durante todo este tiempo, vivió etapas muy buenas, pero también momentos muy difíciles, sobre todo en el 2018. En aquel año, tras sufrir la sanción de no poder fichar jugadores, la ‘U’ llegó a tener posibilidades de luchar el descenso. No sucedió, pero aquella temporada no lo olvidará.

Aldo Corzo fue el capitán de Jorge Fossati en Universitario y se consagraron campeones del fútbol peruano en 2023 - Crédito: Liga 1

Aldo Corzo y la celebración con Universitario por el bicampeonato

En la previa del partido entre Universitario de Deportes y Chankas, el cual se jugó en Andahuaylas, Aldo Corzo tomó la palabra como capitán del equipo. Esta fue el último aliento en el año del centenario, por lo que sus palabras eran más que importantes.

“Hoy creo que las palabras sobran, muchachos. Somos un grupo de la con... Hay motivos. Tenemos familia acá, en Lima, en Paraguay, Uruguay, Argentina... En todos lados. Yo quiero que mañana cada uno de ustedes vayan a su casa y digan ‘hijo, padre, hermano, soy campeón’. Yo quiero que hoy día se acuerden de que somos una familia. Las familias no solo están en las buenas, sino también en las malas. Hemos sufrido juntos. Hemos llorado juntos. Yo solo pido que la gloria sea nuestra, para ‘Zapato’ (César Vega) y la virgen María. Somos un grupo de mucha fe. Estoy convencido de que hoy vamos a llorar de alegría. Estamos en el más grande del país. Es nuestro, se los aseguro”, fueron sus palabras antes de salir a la cancha.

Finalmente, Corzo sumó su segunda estrella como jugador de Universitario de Deportes. ¿El próximo objetivo? El tricampeonato nacional.

Esto pasó en el vestuario de los 'cremas' antes de salir al campo para decisivo partido por la última fecha del Torneo Clausura 2024. (Video: Club Universitario)