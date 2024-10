Carlos Zambrano reveló que sufrió “maltrato” en Alianza Lima y culpó a Néstor Bonillo: “Nunca me dieron la cara, pero el tiempo me dio la razón”

El ‘Kaiser’ recordó cuando fue borrado a inicios del 2024 en el cuadro ‘blanquiazul’ y nombró al expreparador físicos de la selección peruana como uno de los responsables. (Video: Fútbol Champagne)

Alianza Lima es uno de los serios candidatos a ganar el Torneo Clausura. Sin embargo, no depende de sí mismo, sino de lo que haga Universitario de Deportes, el líder del certamen, ante Los Chankas en Andahuaylas en la última fecha. Pero gran parte de este mérito del cuadro ‘blanquiazul’ se debe a las notables actuaciones de Carlos Zambrano, quien se mostró como un cerrojo en la retaguardia. En ese sentido, el ‘Kaiser’ recordó cuando a inicios del 2024 estuvo apartado del equipo y culpó a Néstor Bonillo.

“Creo que la gente sabe, y lo dije. Guste o no guste, digo lo que pienso. La tengo clarísima, me maltrataron al comienzo, estuve tres meses fuera del equipo. Entrenaba aparte con Ezequiel, preparador físico del club, y en los horarios que me decían. Yo estaba ahí puntual siendo un profesional”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Fútbol Champagne’.

De la misma manera, aseguró que entendió la postura de Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, de no llamarlo para los amistosos de marzo. “También me entrenaba por mi parte porque sabía que estando sin ritmo iba a ser complicado. En ese tiempo también habló el ‘Nono’ (Fossati), que si no estaba con continuidad en un equipo, no me iba a convocar y era entendible, tampoco me tenía que molestar”, señaló.

Carlos Zambrano sorprende con nuevo estado físico.

Carlos Zambrano apuntó contra Néstor Bonillo

Ahí fue cuando Carlos Zambrano no dudó en mencionar a Néstor Bonillo como el responsable de que haya sido apartado de Alianza Lima.

“Luego salió Néstor Bonillo, que era parte de la dirigencia. Sobreentiendo de que me hablaron que él fue quien me bajó el dedo. Nunca me dieron la cara. Fue muy incómodo, pero lo acepto porque sé que el fútbol es un negocio tremendo. Al final, el tiempo me dio la razón, llegué al primer partido y dije las cosas como fueron, que era el mejor. Y no me arrepiento de decirlo, no es porque sea soberbio ni agrandado, pero digo la realidad y lo que pienso. Yo me siento el mejor y eso no lo va a cambiar nadie”, precisó.

Eso no fue todo, ya que el canterano de Academia Cantolao dejó en claro que “cuando Néstor abandona Alianza porque se fue a Chile por un mejor salario, sabía lo que iba a pasar. Si Gareca cogía un equipo se iba a ir porque son muy amigos. Dejó el plantel en un momento incómodo porque pasaron ocho fechas y nos costaba en el acumulado. Ahí tuve una conversación con Bruno (Marioni), nos dijimos las cosas en la cara y, desde ese día, volví a las semanas. Todo caminó como tenía que ser”.

Carlos Zambrano es uno de los capitanes de Alianza Lima el 2024. - créditos: Getty Images

Zambrano Ochandarte enfatizó que desde que se reintegró a la disciplina de Alianza Lima, el equipo enrumbó en la Liga 1. “Comencé a jugar en Alianza el primer partido, al segundo metí 2 goles gracias a Dios. No me lo esperaba, solo quería sumarle al grupo y solté lo que sentía en ese momento”, sostuvo.

¿Por qué Carlos Zambrano fue dejado de lado en Alianza Lima?

Sucede que luego de perder el título nacional ante Universitario el 2023, la directiva ‘aliancista’ decidió tomar cartas en el asunto y buscó cambiar el perfil del jugador del equipo. Una fiesta organizada por el propio Carlos Zambrano a pocos días de la final también incidió en esta drástica medida.

Bruno Marioni y Néstor Bonillo (en su cargo de asesor deportivo) llevaron a cabo una reestructuración con el fichaje del técnico colombiano Alejandro Restrepo, además de otros futbolistas como Cecilio Waterman, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Jiovany Ramos, etc.

Lo cierto, es que el elenco ‘íntimo’ tuvo complicaciones en el Torneo Apertura y quedó relegado en el camino. El ‘León’ llegó para cerrar una defensa que sufrió más de la cuenta. En total, acumula 29 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con 3 anotaciones a su favor.