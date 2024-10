Extécnico de Chile lapidó a Arturo Vidal y defendió con firmeza a Ricardo Gareca: “Al que está en el suelo no se le pega”

Juvenal Olmos cuestionó al volante de Colo Colo por sus críticas al 'Tigre' y le mandó un mensaje. (Video: TNT Sports Chile)

La selección chilena atraviesa un momento crítico en su andar por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. No solo se ubica en la penúltima posición de la tabla de posiciones, sino que también enfrenta una tensa situación interna a raíz de las polémicas entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal, las cuales parecen no tener fin.

En medio de este convulso escenario, Juvenal Olmos, exentrenador de la ‘roja’, ha salido en defensa de Gareca y ha lanzado duros cuestionamientos hacia Vidal. El respetado estratega no ha tenido reparos en lanzar un lapidario juicio sobre el volante de Colo Colo.

Según Olmos, Vidal ha actuado de manera irrespetuosa y desafiante con la autoridad de Gareca, sembrando cizaña en el camerino. El ‘Rey Arturo’ es visto como un elemento disruptivo que podría estar minando los cimientos del proyecto deportivo del entrenador argentino.

Esto sucedió en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports Chile, donde el actual comentarista de 61 años reconoció que no le agradaron las palabras del experimentado futbolista sobre el entrenador argentino.

“No me gustaron, y cuando nos comuniquemos, se lo voy a decir. Él junto a Elías Figueroa son de los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol. Y ellos tienen que construir, no destruir. Tienen que llevar la conversación a un escenario distinto”, dijo en primera instancia.

Ahí fue cuando Olmos Rojas no dudó en criticar al ‘Rey Arturo’ por sus declaraciones y que el país entero quería a Gareca Nardi al comienzo, situación contraria al presente.

“Si me dices que Arturo Vidal, según estadística de Juventus, está dentro de los cinco mejores goleadores de la historia. Él fue figura en Barcelona, en Bayern Munich. Si un jugador ha estado a esa altura, no puede destruir lo que está haciendo ahora. Hay un dicho en el fútbol ‘al que está en el suelo no se le pega’. Y a Gareca, hoy día, todos le tiran piedras, cuando hace tres meses, todo Chile quería que él fuera el técnico. Cuando está en el suelo, es malo, elige mal, se perdió, todas las cosas”, comentó.

Arturo Vidal hizo historia en Juventus conquistando 7 títulos en Italia. - créditos: AP

Con todo lo mencionado líneas arriba, Juvenal Olmos hizo hincapié en que Arturo Vidal cuenta con un gran respaldo en Chile, que con todo lo que viene declarando, lo termina borrando e incluso puede desconcentrar a su selección.

“Yo esperaría de Arturo Vidal, un tipo ‘top’, que lo adoramos, que es uno de los grandes ídolo y históricos de nuestro fútbol, que con toda esa grandeza, no se atrincherara detrás de un micrófono y disparara como si le dispara a cualquiera. Porque tiene la mano tan pesada, que termina destruyendo el proceso, o lo poco que queda de un proceso, porque el actual todavía no se termina sino cuando Chile quede dentro o fuera del Mundial”, precisó.

Por último, Olmos enfatizó en que la controversial postura del jugador de 37 años le puede acabar pasando factura. “No me gustó porque creo que él tiene la capacidad de construir muchas más cosas de las que puede destruir. Destruir lo puede hacer rápido, porque hoy como son las redes sociales, los seguidores, todos los afiebrados que disparan con uno y todos se ponen a disparar. Pero él está en otro status. Lo que él dice lo puede decir cualquiera, él puede hacer otras cosas más grandes. Él más que nadie sabe, que si tú tuviste una acción, va a venir una reacción. Cuando dice ‘este hue... del técnico no sabe nada’, ¿eso no tiene respuesta? Obvio que sí, es un ser humano”, añadió.

El exseleccionado chileno volvió a arremeter contra el 'Tigre'. (Kingarturo23oficial)

La actualidad de Arturo Vidal

Arturo Vidal defiende la camiseta de Colo Colo luego de una larga etapa en el extranjero a donde salió el 2007 (Bayer Leverkusen) y su último club afuera fue Atlético Paranaense de Brasil.

Y en el conjunto del ‘cacique’ viene luchando por la liga chilena, además de haber alcanzado los cuartos de final de la Copa Libertadores, logrando acumular 26 partidos, con 6 goles y 2 asistencias. Estos números no han sido suficientes para que pueda ser convocado a la selección de Chile.