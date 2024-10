DT de Colo Colo envió contundente mensaje a Ricardo Gareca tras nueva polémica con Arturo Vidal

EL DT de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió a la polémica del técnico Ricardo Gareca y el volante Arturo Vidal

La selección de Chile, al mando de Ricardo Gareca, no se encuentra atravesando un buen momento futbolístico. La ‘roja’ está en la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder acercarse a la zona de clasificación. Sin embargo, para hacerlo, deberá vencer a Brasil y Colombia, respectivamente.

Actualmente, el panorama no es nada alentador para el ‘Tigre’, que además afronta una nueva polémica con Arturo Vidal. El estratega argentino, una vez más, tomó la decisión de no convocar al volante chileno de cara lo que será la próxima fecha doble de Eliminatorias 2026.

El jugador de Colo Colo no pudo evitar mostrar su molestia por la falta de referentes en la nueva nómina presentada e incluso señaló que la selección necesita de hombres con experiencia para disputar este tipo de compromisos. Tras ello, Jorge Almirón, DT del ‘Cacique’, no fue ajeno a la situación y se refirió a la posibilidad de que Vidal vuelva a defender los colores del elenco ‘sureño’ en un futuro.

“Lo expliqué muchas veces, desde que llegó y en todo el proceso de Copa Libertadores. Lo que dijo lo dijo, fue claro. Vi la conferencia y les dejó muchas cosas ricas, así que ya dijo lo que tenía que decir. No tengo nada que opinar”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que Arturo es un futbolista de suma importancia y jerarquía. “Es un ídolo que hay que aprovechar, nosotros lo aprovechamos desde que llegó. Cuando había dudas de si podía o no estar, confirmé su presencia en un partido importante. Es un jugador que tiene experiencia, que vive de la adrenalina de calentar partidos importantes. Este tipo de partidos lo motivan, genera eso en el ambiente y en los compañeros, así que es fantástico que esté con nosotros”.

Con respecto a su no llamado a la selección de Chile, Almirón dijo lo siguiente: “Yo no soy el técnico de la selección, se habló bastante de eso. No está citado, estoy involucrado en este fútbol y me gustaría que vaya a la selección. En otro país diría lo mismo, porque debe haber buena energía y la gente trabajando aquí debe apoyar el proceso”.

“Quiero que les vaya bien, porque tengo chicos que irán y quiero que les vaya bien. Eso es lo que puedo decir, yo no tomo las decisiones. Ya habló Arturo y ojalá pueda tener una posibilidad, porque le haría bien”, finalizó.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca?

Arturo Vidal, fiel a su estilo, no se guardó nada y arremetió nuevamente contra Ricardo Gareca por la ausencia de jugadores con experiencia en la última lista de convocados.

“Si digo lo que pienso me van a matar. ¿Por qué algunos no dicen la verdad sobre lo que está pasando con la selección? Eso me gustaría preguntarle a los periodistas. ¿Por qué esperan a que yo lo diga? Aunque no esté futbolísticamente bien yo, el ‘Huaso’, Charly y los que estén activos tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedarte afuera de otro Mundial”, expresó en primera instancia.

Además, agregó que “no le veo rumbo a la selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como son Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se deben proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias”.

La última vez que Arturo Vidal jugó en la selección de Chile

La última vez que Arturo Vidal vistió los colores de la selección de Chile fue en el mes de septiembre de 2023, es decir, hace poco más de un año. Precisamente, fue en una fecha doble de Eliminatorias, donde la ‘roja’ enfrentó a Uruguay y Colombia.