Las bajas de Perú para el duelo con Uruguay por Eliminatorias 2026: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Bajas confirmadas de Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026: las opciones de Jorge Fossati. (FPF)

El ‘Operativo Uruguay’ empezó para la selección peruana, Jorge Fossati dio a conocer la lista de convocados y sumó su primer día de entrenamiento en la Videna el lunes 30 de septiembre. El técnico ‘charrúa’ confirmó su nómina con 26 jugadores, teniendo como principal novedad la inclusión de Horacio Calcaterra.

El mediocampista ha sido determinante en Universitario de Deportes que está encaminado para llevarse el Torneo Clausura 2024 y así lograr el bicampeonato de manera directa. Calcaterra recibió el primer llamado de Fossati y regresó a la ‘blanquirroja’ después de casi dos años: la última vez fue para el repechaje mundialista ante Australia a mediados del 2022 bajo el mando del DT Ricardo Gareca.

Otra de las sorpresas fueron las ausencias de Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva a pesar que se esperaba su regreso a la ‘bicolor’. Los tres futbolistas quedaron afuera por segunda fecha doble consecutiva de las clasificatorias sudamericanas. Cabe destacar que el DT mandó carta de reserva a Corinthians por la ‘Culebra’.

Además; Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Jorge Murrugarra, Franco Zanelatto, Yordy Reyna y Santiago Ormeño fueron los futbolistas que no volvieron a ser considerados respecto a la anterior convocatoria.

Las bajas confirmadas de Perú vs Uruguay

Jorge Fossati tendrá que resolver dos problemas previo al duelo con los ‘charrúas’ del viernes 11 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 9 de las clasificatorias. La ‘blanquirroja’ sufrirá dos duras ausencias por suspensión: Wilder Cartagena y Marcos López no jugarán frente Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico deberá definir quiénes serán sus reemplazos porque ambos jugadores son piezas fijas dentro de su pizarra. En el caso de Cartagena, el ‘Flaco’ maneja las siguientes opciones para sustituirlo: Horacio Calcaterra, Jean Pierre Archimbaud y Jesús Castillo. Mientras que por López, todo hace indicar que hará algunos cambios en su alineación.

Fossati podría hacer un movimiento clave para definir la primera línea de la ‘bicolor’; lo más probable es que Andy Polo vaya por derecha y Luis Advíncula por izquierda. Otra apuesta sería Oliver Sonne para cualquiera de los lados, pero todo dependerá de la decisión que tome el DT en los próximos días.

Eso sí, Cartagena y López solo estarán fuera del choque con los ‘charrúas’, pero estarán aptos para el cotejo con Brasil del próximo martes 15 de octubre a las 19:45 horas en el estadio Arena BRB Mané Garrincha en Brasilia, por la fecha 10 de las Eliminatorias.

Horacio Calcaterra es la novedad en la convocatoria de Perú para los partidos con Uruguay y Brasil. (FPF)

¿Qué jugadores de Perú están en capilla?

La selección peruana no solo deberá tener cuidado con Uruguay, también deberá blindarse para no perder a más jugadores en el próximo partido con Brasil de visita. La ‘blanquirroja’ tiene a cinco jugadores claves que están en capilla y si reciben una tarjeta más, no podrán ser tomados en cuenta contra la ‘canarinha’.

Pedro Gallese, Alexander Callens, Miguel Araujo, Renato Tapia y Bryan Reyna son los futbolistas que están al límite y Jorge Fossati deberá idear el mejor plan para no sufrir ninguna baja para el choque del próximo martes 15 de octubre en Brasilia.

Lista de convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas) y Luis Abram (Atlanta United).

Mediocampistas: Renato Tapia (CD Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Wilder Cartagena (Orlando City), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Andy Polo (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Marcos López (FC Copenhague), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM).

Delanteros: Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario de Deportes) y Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado).

Invitado: Maxloren Castro (Sporting Cristal).