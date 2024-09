Angélica Espinoza, bicampeona paralímpica, hizo graves acusaciones y expuso a IPD y Federación: “He vivido situaciones injustas”

Angélica Espinoza hizo graves acusaciones contra IPD y Federación Peruana de Taekwondo. Crédito: Getty Images

Angélica Espinoza no se ha cansado de darle alegrías al Perú, con sus hazañas deportivas conseguidas fuera del país. Hace poco, logró una nueva gesta al consagrarse bicampeona paralímpica en París 2024, tras repetir su éxito de Tokio 2020. Sin embargo, detrás de esos triunfos históricos, se esconden varias injusticias contra ella y su entorno.

A través de redes sociales, la doble medallista de oro en Juegos Paralímpicos, hizo un largo descargo en el que apuntó contra el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y principalmente la Federación Federación Deportiva Peruana de Taekwondo (FDPTKD), debido a diversos inconvenientes que surgieron rumbo a la cita en la capital francesa.

La parataekwondista nacional de 26 años se pronunció -en principio- sobre la polémica salida de su entrenadora Yvonne de la Cruz, quien un mes atrás denunció que la FDPT la relevó de su cargo indebidamente antes. Al respecto de ese tema, el máximo ente deportivo de la Federación publicó un escrito con el que Angélica no estuvo de acuerdo.

“No acepto las faltas de respeto hacia los deportistas y su equipo, quienes damos todo por dejar al Perú en lo más alto. Considero que cumplo con lo que es ser un deportista de alto nivel, trabajando en base a objetivos, obteniendo resultados y también, cumpliendo y aceptando lo que me corresponde, siempre y cuando no afecte mi rendimiento y compromiso con las proyecciones de resultado, pero este tipo de información (Carta publicada por la FDPTKD en redes) al parecer intenta anular todo esfuerzo y dedicación mía y de quienes entrenaron conmigo rumbo a los Juegos de París 2024″, señaló.

Carta de la Federación Federación Deportiva Peruana de Taekwondo (FDPTKD). Crédito: Facebook

Tras lograr la medalla de oro en Tokio 2020, Angélica Espinoza no dudó en perseguir el mismo objetivo en París 2024, logrando su cometido. A pesar de que tuvo algunas trabas en su camino, la parataekwondista peruana logró salir airosa. De todas formas, manifestó su inconformidad por todo lo que tuvo que lidiar en el proceso.

“No ha sido fácil lograr este resultado porque estuve viviendo situaciones muy complicadas debido a las malas decisiones tomadas por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, por lo que también me encuentro inconforme con la gestión y el seguimiento del IPD ante todo lo sucedido ya que, por meses, estuve informando pésimas condiciones de entrenamiento y desinterés de parte de la Federación”, expresó la bicampeona en su pronunciamiento.

“Todo fue debidamente informado a IPD mediante reuniones y correos pidiendo se preocupen por mi situación ya que esto perjudicaba directamente mi tranquilidad y enfoque durante mi preparación”, añadió.

Angélica Espinoza es bicampeona paralímpica. Crédito: REUTERS/Maja Smiejkowska

El IPD pide la devolución de dinero a Angélica Espinoza

Angélica Espinoza también reveló que firmó un documento del “Programa París 2024″ del IPD, programado con la Federación, pero decidió no seguirlo. “Creyeron conveniente contratar a personas que le daban prioridad a compromisos personales sin importar que estos ínterfieran o se crucen con eventos importantes parte de la programación internacional oficial rumbo a los Juegos, poniendo en riesgo mi participación y la obtención de la medalla en París 2024″, explicó.

Tras ello, la parataekwondista nacional decidió continuar con su preparación con el mismo equipo con el que ya estuvo trabajando en los últimos años, como lo es el caso de su entrenadora Yvonne de la Curz, para pelear por la medalla de oro en la capital de Francia.

“Desde el retiro de mi entrenadora y preparador físico como parte del equipo técnico, hasta el cambio oficial de quien iba a dirigirme en los Juegos, he vivido una serie de situaciones incómodas, injustas e innecesarias de las que nadie se responsabilizó. Prácticamente me exigían cumplir con objetivos planteados muchos meses antes, sin considerar ni conocer mi estado poco antes de mi participación en París”, aseguró.

Angélica Espinoza ganó medalla de oro en los Juegos Paraolímpicos París 2024

En medio de este contexto adverso, ahora -un mes después de consagrarse en los Juegos Paralímpicos- las autoridades deportivas están exigiendo que se devuelva el monto invertido en su preparación. “El IPD está pidiéndome la devolución del dinero que me entregaron del ‘Plan París 2024′ y no pude usar debido a que la Federación no quiso reevaluar nuevos eventos como parte de la preparación con la que consegui la medalla de oro”, reveló.

“Lo hago público porque no me gusta que estén aprovechando mi silencio respecto a mi triunfo para difundir cosas inexactas sobre mi preparación y resultado y estoy bastante incomoda por todo lo ocurrido. Espero aclaren lo publicado porque podría generar mayor confusión y desacuerdo entre las partes involucradas”, sentenció en su comunicado.