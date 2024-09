Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la clasificación al Mundial y el tercer puesto del Sudamericano Sub 19 de vóley 2024

Perú vs Chile: ¡Día de partido! La selección peruana juega hoy, domingo 1 de septiembre, un decisivo cotejo por el tercer puesto del Sudamericano Sub 19 de vóley. Si gana, además de quedarse con la medalla de bronce, también obtendrá un cupo en el Mundial de la categoría. Sigue todas las incidencias para no perderte ningún detalle.