Periodista argentino destrozó a Luis Advíncula por error en gol de Estudiantes vs Boca Juniors: “No te puede empujar un tipo que mide 1.40”

Periodista argentino Flavio Azzaro criticó duramente a Luis Advíncula por responsabilidad en gol de Estudiantes vs Boca (AZZ)

Luis Advíncula volvió a ser punto de críticas en el fútbol argentino. Esta vez por su responsabilidad en el gol que significó el empate de Estudiantes de La Plata 1-1 con Boca Juniors por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina. En dicha acción, el lateral derecho saltó a cabezear una pelota con Edwuin Cetre, quien lo hizo tambalear, ganándole la posición y rematando ante la salida en falso del portero Sergio Romero.

Dicha acción fue revisada en el VAR, debido a que el extremo colombiano empujó ligeramente al peruano, desestabilizándolo e impidiéndole llegar al balón. No obstante, tras analizar bien la jugada, el juez decidió convalidar el tanto, el cual decantaría el desenlace final del cotejo y dejaría a los ‘xeneizes’ en el octavo lugar de la tabla, lejos de la pelea por el título y fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Esta acción fue discutida en diversos programas deportivos, uno de ellos fue el ‘El Loco y el Cuerdo’, emitido por YouTube y en el que uno de los panelistas, Andrés Ducatenzeiler, culpó al arbitraje y expresó que Juan Román Riquelme, presidente de Boca, debió salir a la conferencia de prensa para quejarse y amenazar, evitando situaciones similares en el futuro.

Edwuin Cetre le ganó la posición a Luis Advíncula para marcar el 1-1 de Estudiantes vs Boca Juniors (TNT)

No obstante, fue interrumpido por su compañero Flavio Azzaro, quien responsabilizó a Advíncula, increpándolo por no poder superar a un futbolista de condición física inferior: “Yo bajaría y diría: ‘Advíncula, no te puede empujar un tipo que mide un metro cuarenta y sacarte”, disparó bastante exaltado.

Luego, comenzó a imitar al defensor de la selección peruana y volvió a dejar en claro que su contextura muscular es en vano: “Loco, después a Advíncula vez que camina así, debe tener grasa cero, masa muscular... Se deben romper las computadoras de los nutricionistas. ¡Y lo empuja un negrito así!”, continuó.

Las críticas no pararon y recordó su expulsión a los 10 segundos en la eliminación ante Cruzeiro por Copa Sudamericana. Recordó que también debió ver la roja por la dura patada que le propinó a Nahuel Barrios en el triunfo 3-2 sobre San Lorenzo, y cuestionó a los hinchas ‘xeneizes’ por alabarlo y a Riquelme por considerarlo entre los líderes:

“Todos jugadores bolud... Advíncula se tendría que ir expulsado con San Lorenzo al minuto que entró, se hizo echar a los 40 segundos ¡Y la cancha de Boca se viene abajo cuando va a sacar laterales! Qué mal que está Boca, producto de que erraron con los líderes, y el que erró con los líderes es Riquelme”, finalizó.

Falta, expulsión y llanto de Luis Advíncula en el duelo Boca vs Cruzeiro por Copa Sudamericana 2024. ESPN

Sergio Romero defendió a Luis Advíncula

Uno de los que salió en defensa de Luis Advíncula fue el portero Sergio Romero, quien le quitó responsabilidad y aseguró que el árbitro debió sancionar como falta el empujón que le propinó Cetré:

“Es falta clara porque lo empuja de espaldas a Luis y no puede saltar a cabecear, es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora que no lo cobre. Entiendo que jugás de visitante y por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando es un empujón muy claro que no te permite saltar, es falta. Y te digo más, no sé si no lo empujaron también a (Cristian) Lema un poco más adelante”, señaló ‘Chiquito’.