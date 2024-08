Martín Cauteruccio despierta la idolatría de los más pequeños: niño identificado con Sporting Cristal ingresó a la cancha para saludarlo

Martín Cauteruccio causa furor entre los más pequeños por su status goleador en Perú. | VIDEO: Matías Burga

Martín Cauteruccio no tiene ni un año calendario en Perú, pero ya es un ídolo de masas, sobre todo de aquellas identificadas con Sporting Cristal. Su extraordinaria labor goleadora ha provocado que grandes y pequeños se rindan ante él en cada jornada de la Liga 1.

Sin embargo, los más impactados con el carácter de ‘Caute’ son los niños. Cada uno de ellos grita con efusividad sus goles y sueñan con ser como él en un futuro no muy lejano. Así, en representación de todos los menores de edad ‘rimenses’, un pequeño ingresó a la cancha del Alberto Gallardo para saludar al ‘9′.

Martín Cauteruccio, goleador de la Liga 1. - Crédito: Difusión

No bien acabó la goleada 4-0 sobre la Universidad Técnica de Cajamarca, todos los futbolistas de Cristal se estaban felicitando por el importante resultado obtenido en casa. En esas, irrumpió a toda velocidad un niño llamado Tiago, sin importarle la seguridad del recinto, para dirigirse hacia Martín Cauteruccio.

La reacción fue increíble: el niño abrazó con todas sus fuerzas al goleador indiscutido del campeonato de Perú, se hincó y rompió en llanto por haber cumplido el sueño de conocer a su ídolo. ‘Caute’, desde luego, no ignoró el emotivo gesto y lo levantó para luego responder a su petición. Ambos se retiraron del gramado en medio de los aplausos de la fanaticada.

'Caute' quedó sorprendido por la valentía del pequeño, a quien le obsequió su camiseta. | VIDEO: ATV

Al final, según refieren las redes sociales, Tiago, producto de su valentía y admiración, se ganó como obsequio la camiseta de Cauteruccio, la cual presumió en los exteriores del Alberto Gallardo, junto a su padre, como si se tratase de un título sagrado para él.

Martín, a sus 37 años, atraviesa un momento pletórico en su primera aventura en Perú. Ha superado la valla de los 30 goles con Sporting Cristal constituyéndose, además, como el máximo artillero de la Liga 1. Su vínculo cuenta con una duración de una temporada, pero no se descarta que extienda su permanencia por la comodidad y el respeto que goza en el Rímac.

Martín Cauteruccio es el delantero por excelencia de los rimenses en la temporada 2024- Crédito: Sporting Cristal

Cauteruccio, a puro gol

A su llegada a Sporting Cristal, el artillero uruguayo ha demostrado una voracidad goleadora increíble que, fecha a fecha, le permite aumentar su promedio. Tan imponente es su presencia en el área contraria que, ahora, es uno de los máximos goleadores mundiales superando a auténticos fenómenos como Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

“Me da mucha felicidad el poder estar acá en esta situación y el saber de qué quedan muchos partidos por delante para pelear ese primer puesto”, comentó Cauteruccio en una entrevista a Clarín. ““Mi objetivo es terminar bien el año, jugando, siendo importante para el equipo y bueno, obtener lo más anhelado que es el campeonato. De la mano de eso, se que van a venir goles y eso no solo me va a ayudar para ser el máximo goleador de Perú, sino también para estar lo más arriba posible en esta otra tabla”, sumó.

‘Caute’, de 37 años, es un trotamundos del fútbol. Pasó por más de 10 clubes desde que debutó en Nacional (U) en la temporada 2006/07. Sus mejores momentos, eso sí, se dieron en Argentina, sobre todo en San Lorenzo, club con el que pudo ganar la Copa Libertadores 2014.

'Caute' convirtió su 'hat-trick' con gran ejecución. (Video: L1 MAX)