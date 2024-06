Jorge Fossati señaló que Perú le hizo más daño a Canadá que Argentina en la Copa América 2024: “Supimos atacarlos”

Jorge Fossati comparó a la selección peruana con la vigente campeona del mundo tras derrota ante Canadá. Crédito: Agencias

La selección peruana no consiguió el resultado esperado este martes 25 de junio en Kansas City, tras caer derrotado ante su similar de Canadá por la mínima diferencia en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. La ‘bicolor’ tuvo un óptimo rendimiento, pero la expulsión de Miguel Araujo influyó adversamente en el resultado. En ese contexto, Jorge Fossati compartió sus conclusiones del partido y sorprendió con algunas declaraciones.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de la escuadra nacional destacó el desempeño de sus dirigidos más allá de la caída e hizo una singular comparación con lo transcurrido en el encuentro entre Argentina y Canadá en la primera jornada de la competencia.

Desde la perspectiva de Fossati, el cuadro peruano supo hacer más daño a su rival canadiense que la ‘albiceleste’. De hecho, según el técnico, la ‘bicolor’ pudo haber seguido acechando con peligro el arco del conjunto norteamericano, pero la inferioridad numérica le impidió seguir al mismo ritmo en ofensiva.

“La sensación es que seguimos creciendo. Me animaría a decir que nosotros en el primer tiempo creamos más problemas a Canadá que la propia Argentina y estoy hablando de la vigente campeona del mundo. Creo que supimos atacarlos por donde les dolía más. Perú hizo un gran partido de 60 minutos”, señaló el técnico ante los medios de comunicación.

Jun 25, 2024; Kansas City, MO, USA; Peru midfielder Christian Cueva (10) reacts after losing to Canada in a Copa America match at Children's Mercy Park. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Jonathan David anotó el gol que sentenció la derrota de la selección peruana por la mínima diferencia. La ‘bicolor’ se quedó con el sabor amargo de la derrota y complicó sus chances de clasificar a la siguiente etapa de la competición continental. Por el momento, se encuentra en el último lugar del Grupo A y necesita una victoria en la jornada final contra Argentina para ilusionarse con los cuartos de final. La misión será extremadamente difícil, pero no imposible.

El análisis de Jorge Fossati del Perú vs Canadá

Jorge Fossati también compartió su análisis personal de la derrota ante Canadá e insistió en el hecho de que la expulsión de Miguel Araujo cambió rotundamente el sentido de la contienda, que en un inicio tenía a Perú como favorito por las buenas ocasiones que tuvo para anotar, sin gozar de efectividad.

“No me puede dejar otra sensación que frustración, porque mi análisis es que hubo un partido hasta los 60 minutos y después de la expulsión hubo otro. No estoy discutiendo eso, pero desde donde yo estoy, vi una incidencia común, en donde nuestro jugador (Araujo) llega primero. Seguramente algo habrá pasado para que lo expulsen”, opinó el técnico uruguayo.

El combinado peruano, a pesar de su inferioridad numérica y la desventaja en el marcador, intentó rescatar un punto del cotejo, pero no tuvo éxito. Canadá supo cuidar su ventaja en los minutos finales y se quedó con el premio total (tres puntos).

El técnico se mostró apenado por lo ocurrido frente a los canadienses en Estados Unidos. (Video: DIRECTV)

“A mí me parece que Perú dominó el partido, lo controló y llegó por distintas vías al arco rival. Tuvimos situaciones, pero pecamos de no convertir. No por nada el rival cambió a tres jugadores e inclusive la figura táctica. Después de la expulsión y con esta temperatura que había, era difícil poder seguir aspirando a ganar. Lo quisimos hacer sin desacomodarnos atrás con un par de cambios que no estaban previstos”, consideró.

“Desgraciadamente, ellos encontraron el gol rápido y el partido se hizo cuesta arriba. Con muchas ganas y espíritu, Perú fue a buscar el empate, dejando situaciones que no los había tenido todo el partido”, añadió.