Luis Advíncula, maravillado en Boca Juniors: “Me cambió mucho la vida, encontré mi lugar en el mundo”

Luis Advíncula renovó su contrato con Boca Juniors por dos cursos más. - Crédito: Difusión

Luis Advíncula sigue escribiendo más capítulos en Boca Juniors. A partir de su rendimiento sostenido aunado al cariño demostrado desde el lado de la fanaticada, logró llegar a un acuerdo con la directiva ‘xeneize’ para mantenerse por más años en La Bombonera.

Enamorado profundamente de la camiseta de Boca, el ‘Rayo’ habló largo y tendido de su renovación de contrato que supone la continuidad de un proceso que, hasta el momento, viene siendo exitoso en Argentina. Porque no solamente es el futbolistas más querido del plantel, sino también un capitán indiscutible en todos los frentes.

Luis Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors. - Crédito: Getty Images

Concretamente, Advíncula conversó en un evento de uno de los sponsors de la selección peruana y reconoció la importancia que tiene su vida el escudo ‘azul y oro’, al que defiende desde hace más de tres cursos: “Llegar a Boca fue una gran decisión, fui a pelear cosas grandes, ir a un equipo grande es eso, pelear título y no me arrepiento ni un segundo la decisión que tomé”.

“Me cambió mucho la vida [al llegar a Boca], muchas veces se habla de salir de la zona de confort. En Madrid, yo estaba en mi zona de confort, con mis hijos en una ciudad que me atendía y tenía todo a la mano. Ir a Argentina fue un cambio de 360°”, sumó Luis.

El lateral peruano se ganó a los xeneizes por su sacrificio incondicional. | VIDEO: YouTube

A pesar de que el ‘Rayo’ lleva un buen tiempo con los ‘xeneizes’, aún sigue sorprendido por toda la exigencia que hay detrás de la institución. “Boca es un equipo que tiene mucha presión, donde uno no se puede relajar ni un segundo, eso te da Boca, te da gloria, jerarquía, prestigio, reconocimiento”, indicó.

Aseguró, además, que en Boca Juniors “Encontré mi lugar en el mundo por así decirlo, la gente me trata bien, estoy feliz por renovar. Me gustaría que en Boca me recuerden como lo que soy, un tipo alegre, real, que siempre juegue bien o juegue mal, dejo el alma por la camiseta”.

Luis Advíncula está en el corazón de los simpatizantes de Boca Juniors. - Crédito: EFE