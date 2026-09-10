Perú

¿Cómo estará el clima en Arequipa este 10 de septiembre?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 10 de septiembre en Arequipa.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves 10 de septiembre, se prevé que en Arequipa habrá un 7% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22.8 centígrados y una mínima de 9.4°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una posibilidad del 2% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones el año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

La conductora repasó imágenes de sus primeras etapas frente a cámaras, se tomó con humor su cambio con los años y defendió que el reconocimiento en la pantalla no depende solo del físico

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se mostró molesta por un error con las imágenes durante la emisión y terminó revelando que su ausencia para cumplir las 138 jornadas de servicio comunitario afecta su trabajo: “Hay alguien ahí a quien quiero matar ahorita por haber hecho mal las cosas”

Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Santa María

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Santa María

Santa María registra un temblor de magnitud 5.4

El movimiento comenzó a las 20:42 hora local

Santa María registra un temblor de magnitud 5.4

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El seleccionado de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen luego de caer ante Argentina y Brasil. Consulta los horarios del compromiso

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga enfría sus críticas a Keiko Fujimori y la seguirá respaldando: “No voy a petardear un Gobierno de 40 días”

López Aliaga enfría sus críticas a Keiko Fujimori y la seguirá respaldando: “No voy a petardear un Gobierno de 40 días”

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Perú apuesta por inteligencia satelital y ciberseguridad con el ingreso al Escudo de las Américas, según internacionalista

Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

Marco Rubio en el Perú: Gobierno debe impulsar la agenda de seguridad ciudadana y relaciones económicas, señalan expertos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

Magaly Medina elogia a Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, y destaca su compromiso: “Muy pocos hombres asumen eso”

Laura Spoya confirma que terminó con Sebastián Gálvez y sorprende con su reacción: “Me siento alegre, vivaz”

Belén Estévez y Carlos Cacho protagonizan tremenda pelea en vivo en ‘Cazadores de Talentos’: “Una falta de respeto”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Cusco por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Definidas las semifinales masculinas del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú partidos del Gran Slam estadounidense

Semifinales del US Open 2026: programación y dónde ver en Perú duelos del cuadro femenino del último Grand Slam de la temporada

Universitario no jugará en Piura ante Alianza Atlético ni Atlético Grau: el inusual motivo por el que se cambio de sede