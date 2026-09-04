Perú

'Álbum de familia', la película que cierra la Trilogía de la Memoria de Joel Calero, llegará a los cines el 17 de setiembre

El drama, protagonizado por Emanuel Soriano y Lucho Cáceres, acumula premios en festivales nacionales tras su paso por el Festival de Cine de Lima en 2024

Un joven descubre en viejas fotografías un secreto que lo obliga a cuestionar la identidad de su padre y la historia de su familia, desatando una búsqueda desesperada por una verdad que ha permanecido oculta por años. La película 'Álbum de familia' llega premiada a los cines y confirma el buen momento de Joel Calero. YouTube West Bay Distribución
Guardar

Un joven a punto de convertirse en padre descubre en un depósito familiar un conjunto de fotografías que ponen en duda todo lo que creía saber sobre sus padres. A partir de ese hallazgo se construye ‘Álbum de familia’, la nueva película del director y guionista Joel Calero, que llegará a las salas de cine de todo el Perú el 17 de setiembre.

El filme cierra la denominada Trilogía de la Memoria, un proyecto que Calero desarrolló a lo largo de una década y que aborda, desde distintos ángulos, las heridas dejadas por el conflicto armado interno en el Perú. La cinta llega a los cines dos años después de su presentación en el circuito de festivales, donde acumuló varios reconocimientos.

PUBLICIDAD

Un joven padre frente a las sombras del pasado familiar

La historia sigue a Alex, interpretado por Emanuel Soriano, un joven que enfrenta la inminente llegada de su primer hijo cuando encuentra unas antiguas fotografías familiares. Las imágenes sugieren la participación de su padre, interpretado por Lucho Cáceres, en hechos vinculados a uno de los periodos más conflictivos de la historia reciente del país.

El hallazgo obliga a Alex a confrontar sus lealtades familiares y a cuestionarse si es posible construir su propia paternidad sin enfrentar antes el pasado de su familia. Para Calero, la película es ante todo una reflexión sobre la paternidad y la herencia emocional entre generaciones.

PUBLICIDAD

Tres fotografías en blanco y negro alineadas muestran los rostros de un hombre con bigote, un joven de camisa a cuadros y una mujer
Los actores Lucho Cáceres, Emanuel Soriano y Natalia Torres Vilar encabezan el reparto del largometraje peruano Álbum de familia, dirigido por Joel Calero.

“Quise explorar ese vínculo complejo entre padres e hijos y la responsabilidad que tenemos los hijos de romper con los errores heredados. Eso no significa dejar de amar a nuestros padres, sino, más bien, alcanzar la madurez”, afirmó el director, quien reconoció que la historia parte de una reflexión personal sobre su propia experiencia familiar.

El elenco principal se completa con María Fernanda Valera, Natalia Torres Vilar, Camila Ferrer y Paulina Tacac. La producción está a cargo de Factoría Sur, con sede en Perú, en coproducción con la colombiana Bhakti Films, un esquema que ha permitido a Calero sostener sus proyectos de la trilogía con financiamiento internacional.

Una trilogía construida durante casi diez años sobre el conflicto armado interno

‘Álbum de familia’ es la tercera y última entrega de un proyecto que Joel Calero inició con ‘La última tarde’, estrenada en 2016, y continuó con ‘La piel más temida’, en 2023. Las tres películas comparten un mismo eje temático: la búsqueda de identidad y raíces familiares en un país marcado por la violencia política de las últimas décadas del siglo XX.

Afiche dividido con los rostros de dos hombres, el título Álbum de familia, nombres de actores y la fecha de estreno 17 de septiembre
Álbum de familia cierra la Trilogía de la Memoria, el proyecto de Joel Calero sobre el conflicto armado interno en el Perú.

La idea de construir una trilogía sobre esta memoria surgió durante la presentación de uno de los primeros proyectos del director en Berlín, donde Calero visitó el museo Topografía del Terror y planificó una serie de historias relacionadas con el conflicto armado interno peruano. ‘La piel más temida’, segundo largometraje de la saga, fue protagonizada por la modelo peruana Juana Burga y rodada en Cusco.

En el caso de ‘Álbum de familia’, la investigación de Alex lo lleva hasta un pueblo devastado años atrás por la violencia del conflicto armado interno, donde el personaje termina por reconstruir un álbum familiar más complejo del que imaginaba. La producción tuvo su estreno mundial el 10 de agosto de 2024 en el 28° Festival de Cine de Lima y se proyectó posteriormente, el 9 de noviembre de ese año, en la 10ª Semana de Cine de la Universidad de Lima.

Premios nacionales y proyección hacia una nueva etapa del director

La película llega a los cines respaldada por varios reconocimientos obtenidos en festivales nacionales. Entre ellos figuran el Premio ProArt 2025 a la Producción Artística, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y los premios a Mejor Largometraje de Ficción en el 12º Festival de Cine de Ica (FECIT) y en el 1er Festival de Cine de Cusco. La cinta también obtuvo el premio a Mejor Largometraje Latinoamericano en RETAMA 2025.

Afiche en blanco y negro con el texto La trilogía de la memoria de Joel Calero, Álbum de familia y un hombre en camisa a cuadros
Álbum de familia, la nueva película de Joel Calero, llegará a los cines de Perú el 17 de setiembre.

Con el cierre de la Trilogía de la Memoria, Joel Calero ya trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico. Según registra la biografía del director, su siguiente película se titulará ‘Las fatigas del querer’ y abarcará las historias de seis personajes que reflexionan sobre sucesos ocurridos el 11 de setiembre, en lo que constituiría una cuarta entrega dentro de una tetralogía más amplia sobre la memoria y el conflicto en el Perú.

‘Álbum de familia’ se estrena en un contexto en el que el cine peruano ha reforzado su presencia en festivales internacionales con historias centradas en la memoria histórica y los efectos del conflicto armado interno en distintas generaciones de familias peruanas.

Temas Relacionados

Cine peruanoÁlbum de familiaTrilogía de la MemoriaJoel CaleroEmanuel SorianoLucho Cáceresperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras presentarse en Lima y Arequipa, Indy Fontaine lanza “Como Pa’ Mí”, su nuevo merengue urbano

La cantante cubanoestadounidense estrena una canción sobre la atracción inmediata y continúa explorando su faceta tropical, luego de su primera visita al Perú en agosto.

Tras presentarse en Lima y Arequipa, Indy Fontaine lanza “Como Pa’ Mí”, su nuevo merengue urbano

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Eleuterio Lara señaló que la familia ha optado hasta ahora por mantener reserva sobre el caso y anticipó que su hijo hablará públicamente este fin de semana

Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

Ciudadanos cuestionaron el estado de un albergue de mascotas y pidieron que las autoridades informen qué medidas adoptarán para atender a los animales.

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

Más de 300 menores murieron en accidentes viales en un solo año, según el MTC

La MML difundió cifras de 2025 y presentó la campaña “Lima, respeta la vía” durante la Semana de Educación en Seguridad Vial

Más de 300 menores murieron en accidentes viales en un solo año, según el MTC

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El club cutervino emitió un comunicado oficial en el que solicita revisar la designación de Michael Espinoza como juez principal del duelo programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Monumental

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

Óscar Arriola en la mira: las investigaciones fiscales por corrupción que involucran al jefe de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

Natalie Vértiz explota contra Yaco Eskenazi en show por hablar de su economía familiar: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”

Batman Day Perú 2026 en Lima: entrada gratis en la Casona Manya y una Batiseñal que promete encender el Centro Cívico

DEPORTES

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa