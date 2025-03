En los 2000 se exiliaron en España: del desarraigo al éxito con Pica Pica, su espectáculo infantil

Pica Pica - Yo tengo una casita

Estamos en el año 2011, la española Belén contacta a los argentinos Nacho y a Emi para tomar un café en Madrid y hablar de nuevos proyectos. Ambos son viejos conocidos, ya que llevaban casi una década trabajando con niños en España. La idea prosperó y así nació Pica Pica, el grupo infantil que desde entonces cautivó a audiencias de todo el mundo, tanto por sus presentaciones en vivo como por su fuerte presencia en las redes, con un público cautivo ante cada una de sus propuestas.

En la previa de lo que será su nueva visita a la Argentina, en charla exclusiva con Teleshow hablaron del desarraigo, de su historia, del presente y de lo que significa el regreso a su país natal.

Emi y Nacho recuerdan con emoción y algo de nostalgia el momento en que dejaron la Argentina, una decisión que marcaría el rumbo de sus vidas y sus carreras. “Yo me fui en el 2000, hace 25 años, por la coyuntura económica, pero en realidad esa fue una respuesta a posteriori, porque yo me gané un pasaje en mi trabajo para conocer Europa y nunca más volví. Así que me fui quedando, me fui quedando y pasaron 25 años y aquí estoy. Se entiende, he vuelto a visitar. Pero ese fue el puntapié inicial. Pero me di cuenta que también me fui quedando porque la coyuntura en la Argentina era la que era. A los dos años llegó el corralito. Y después ya fue Emiliano Müller instalándose en Madrid y ya me fui quedando”, relató Ignacio Nacho Repetto con un dejo de sorpresa por el paso del tiempo.

El grupo de teatro se hizo realidad en el año 2011

Por su parte, Emi Müller cuenta su historia con una mezcla de ilusión y determinación: “Yo me fui a España en el año 2003 con ganas de vivir nuevas experiencias fuera del país y con ganas de independizarme de la casa de mis padres”. Dos caminos distintos, pero con un destino en común: Madrid, la ciudad que los recibiría con los brazos abiertos y donde, años más tarde, darían vida a Pica Pica, el grupo infantil que conquistaría a millones de niños y familias en toda Hispanoamérica.

Hoy, con el corazón latiendo fuerte de emoción, Nacho y Emi, junto con la madrileña Belén Guijarro, regresan a la Argentina con su nuevo espectáculo “¡Hola Caracola!”, un show interactivo que promete hacer cantar, bailar y reír a niños y grandes. La cita es el 22 y 23 de marzo en el histórico Teatro Ópera de Buenos Aires, un escenario icónico que recibirá a estos artistas con los brazos abiertos. Pero no solo los porteños podrán disfrutar del fenómeno Pica Pica, ya que también se presentarán en Mendoza, Córdoba y Rosario.

El espectáculo está diseñado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable. En el escenario, los tres se convierten en guías de una aventura donde la música, los juegos y el humor se fusionan en un torbellino de alegría. Temas como “El baile de la fruta”, “La taza” y “Picapower” serán parte del repertorio, junto con nuevas canciones que, sin dudas, se convertirán en los próximos favoritos de los chicos.

Pica-Pica - La Señora de los Faroles

Con más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube y casi 8 mil millones de visualizaciones, es uno de los grupos infantiles más queridos de habla hispana. Su contenido combina humor y creatividad, incentivando las habilidades sociales de los niños a través de una propuesta lúdica que recuerda a las clásicas marionetas y a la comedia del arte.

Para Nacho y Emi, regresar a la Argentina con este espectáculo tiene un significado muy especial. “Me genera mucha ilusión, mucha emoción y mucho nerviosismo”, confesó Nacho, mientras que Emi añadió con el corazón en la mano: “Es realmente muy especial para nosotros. Conectar otra vez con nuestro público, con nuestra familia y amigos, es algo que nos llena de felicidad. Así que... sí, la verdad que mucho nervio”.

Crear un nuevo espectáculo siempre representa un desafío, pero hay algo que nunca debe cambiar: la magia de Pica Pica. Con entusiasmo y una clara visión, Nacho explicó que lo primordial es “que sigan siendo entretenidos, que sigan siendo divertidos, que dejen un buen recuerdo a todos los asistentes y que den ganas de volver a asistir a futuros espectáculos de Pica Pica”. Porque más allá de la puesta en escena, lo que buscan es que cada función sea una experiencia inolvidable.

Sobre qué puede esperar el público argentino, Emi no deja dudas: “Es un show interactivo donde se divierten todas las personas que asisten al espectáculo, tanto niños como padres, como abuelos, como tíos. Les vamos a proponer un show a lo grande, donde se cantan grandes clásicos de Pica Pica, canciones nuevas donde no pueden faltar nuestros amigos como la Galleta María y otros, y muchas sorpresas más, donde los padres tienen mucha, mucha participación”. Es una fiesta para toda la familia, donde la música, el juego y el humor se entrelazan para crear momentos que quedan en el corazón.

El grupo de teatro Pica Pica llegará a la Argentina en marzo

Pero más allá del entretenimiento, el impacto en los niños es algo que Belén tiene muy presente. Con la misma pasión que la caracteriza en el escenario, detalla: “Un impacto de felicidad, de diversión, de desarrollo de sus capacidades motrices, expresivas, lúdicas. Ese tipo de impacto y que les quede en el recuerdo también una bonita infancia”. Porque más que un show, Pica Pica busca sembrar recuerdos felices, de esos que los chicos atesoran y llevan consigo toda la vida.

La conexión entre padres, hijos y hasta abuelos es otro de los grandes valores que se vive en cada presentación. Para Belén, ese vínculo es algo que sigue emocionándola después de más de una década sobre los escenarios. “La verdad que a mí es algo que me sigue impactando en estos 14 años de manera positiva. Porque he ido a otros espectáculos infantiles donde los padres sacan mucho el celular y durante el espectáculo se comunican con otras personas adultas mediante el celular. Y veo que esto no ocurre en nuestro espectáculo. Veo que hay una conexión, una vivencia común. Los niños están con sus padres, los padres están con sus niños, con sus hijos y todos atentos y viviendo ese momento interactivo del espectáculo, bailando, cantando juntos. La verdad que lo digo con alegría y con emoción, porque durante estos 14 años es lo que he sentido. Y eso me anima a seguir pensando que no lo estamos haciendo tan mal”.

Con cada función, Pica Pica no solo ofrece un espectáculo, sino que construye un puente entre generaciones, un espacio donde las risas, las canciones y la magia se viven en familia. Y eso, para Nacho, Emi y Belén, es el verdadero éxito. Un éxito cuyo puente construido los traerá nuevamente a la Argentina.