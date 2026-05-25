Más de 800.000 menores en Perú recibieron contenido sexual no solicitado por internet

Lima, 25 may (EFE).- Más de 800.000 niños y adolescentes peruanos recibieron contenido sexual no solicitado a través de internet, reveló una encuesta nacional difundida este lunes que también alertó que el 45,2 % de adolescentes del país ha vivido situaciones de riesgo en el entorno digital.

El estudio nacional 'Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual' fue realizado entre 2025 y 2026 con adolescentes de las 25 regiones del país, por la organización CHS Alternativo.

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La encuesta indicó que el 49,4 % de los menores de edad peruanos, equivalentes a poco más de 1,8 millones, reconoció que ha conversado con desconocidos por internet y que el 18,2 %, unos 693.000, llegó a reunirse de forma presencial con alguien que conoció por virtualmente.

Además, un 15,7 %, que representa aproximadamente a 598.000 niños y adolescentes, recibió solicitudes para compartir imágenes o videos íntimos, y uno de cada cinco adolescentes, el 21 %, recibió contenido sexual no solicitado por internet.

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Asimismo, el 45,2 %, equivalente a 1,7 millones, afirmó que ha vivido al menos una situación de riesgo en entornos digitales, como ser contactado desde perfiles falsos con fines sexuales, sufrir acoso, clonación de su perfil o chantajes.

"La investigación evidencia que los riesgos digitales ya forman parte de la experiencia cotidiana de los adolescentes en el país", señaló al respecto el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés.

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El experto agregó que "las conversaciones con desconocidos, las propuestas afectivas en línea y los encuentros presenciales generan escenarios de alta exposición que requieren una respuesta urgente desde las familias, escuelas, instituciones públicas y plataformas digitales".

En ese sentido, el estudio indicó que el 42,7 % de menores encuestados no contó a nadie las situaciones de peligro vividas en internet y más del 40 % no sabe qué es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (Esnna), casi el 30% no identifica qué es el 'grooming' (ciberengaño pederasta) y un 8,5 % no sabe dónde acudir en una situación de peligro.

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Ante esta problemática, CHS Alternativo presentó el videojuego educativo 'No caigas en su cuento', que está dirigido a adolescentes y "busca promover la autoprotección, fomentando el reconocimiento de señales de alerta, el resguardo de la información y la toma de decisiones seguras".

Valdés remarcó que los resultados de la encuesta "demuestran que el país necesita avanzar con mayor urgencia en una regulación más sólida para la protección de la niñez y adolescencia en internet", por lo que pidió que se reglamente la Ley 31664 para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes.

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Además, que se establezcan otros mecanismos "que obliguen a las plataformas digitales a asumir mayores responsabilidades en la prevención y respuesta ante estos delitos". EFE