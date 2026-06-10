Perú

¿Cómo estará el clima en Iquitos?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Iquitos este 10 de junio.

En Iquitos se pronostica una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 62% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 92% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

La conductora aclaró que nunca tuvo un vínculo cercano con Edson Dávila, pero la periodista revivió reuniones, viajes y hasta mensajes cariñosos para poner en duda su versión

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

La conductora puso la lupa sobre la nueva apuesta sabatina de América Multimedia y dijo que Edson Dávila todavía no tendría el recorrido suficiente para sostener un espacio tan competitivo

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

La polémica surgió luego de que Rodrigo González revelara que la vio realizando compras en una exclusiva tienda del Jockey Plaza mientras mantiene un conflicto con el exfutbolista por la manutención de su hija

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

La pareja regresó al Perú tras disfrutar de unos días en Estados Unidos luego de su matrimonio civil y fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Resultados de la Kábala del martes 9 de junio: números ganadores y pozo para el próximo sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala del martes 9 de junio: números ganadores y pozo para el próximo sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.012% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.012% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

DEPORTES

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

Universitario acelera gestiones por Jordan Guivin para el Clausura 2026: lo que falta para que el volante llegue a tienda ‘crema’

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”