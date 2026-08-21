Korina Rivadeneira niega haber utilizado a Mario Hart: “No es cierto que gracias a él estoy en Perú, yo tenía mi residencia”

Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG

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Korina Rivadeneira decidió ponerle punto final, al menos desde su posición, a uno de los cuestionamientos que más se han repetido alrededor de su historia personal: la versión de que habría utilizado su relación y posterior matrimonio con Mario Hart para solucionar su situación migratoria y permanecer en el Perú. La modelo venezolana recurrió a sus plataformas oficiales para responder directamente a quienes todavía sostienen esa teoría y aseguró que la realidad fue completamente distinta.

A través de un video, la también exintegrante de programas de competencia contó que suele encontrarse con comentarios de usuarios que cuestionan los motivos por los que inició una relación con el piloto y posteriormente contrajo matrimonio con él. Según explicó, estas afirmaciones no solo ponen en duda sus sentimientos, sino también el esfuerzo que realizó durante los años en los que buscó establecerse legalmente en el país.

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“Leo muchos comentarios donde me dicen que yo me aproveché de Mario, que yo lo utilicé (…)”, comentó inicialmente Korina Rivadeneira, antes de responder de manera contundente a quienes aseguran que fue gracias a su esposo que pudo permanecer en territorio peruano.

“Para los que dicen que gracias a él estoy en Perú, eso no es cierto. Yo no utilicé ni siquiera el matrimonio ni nuestra convivencia para tramitar algún documento legal, no lo utilicé”, enfatizó la modelo.

Korina Rivadeneira se sincera sobre un momento crítico en su relación, revelando que consideró la separación y cómo una respuesta sobre su hija la llenó de 'muchísimo terror'. Video: Instagram Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira explica cómo resolvió su situación migratoria

La aclaración de Korina Rivadeneira también estuvo relacionada con una etapa particularmente complicada de su vida en el Perú. La modelo recordó que tuvo que atravesar un proceso migratorio y explicó que finalmente pudo resolverlo mediante una vía judicial, mientras que anteriormente ya había contado con una residencia vinculada a su actividad laboral.

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“Cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo, y antes de eso tenía mi residencia como trabajadora”, explicó.

El piloto sorprendió al confesar en el podcast de Magaly Medina que enfrentó la ruptura lejos de su entorno familiar y admitió que se “ahogó en llanto” durante las noches, en absoluta privacidad

De esta manera, la modelo buscó desmontar la versión que atribuye exclusivamente a Mario Hart la posibilidad de que ella pudiera continuar viviendo en el país. Su explicación apunta a que su situación migratoria ya había seguido otros caminos antes de su relación con el piloto y que, por ello, no habría necesitado utilizar el matrimonio como una herramienta para conseguir documentación.

El tema no es menor para la venezolana, pues las circunstancias que rodearon su permanencia en el Perú han sido comentadas públicamente en diferentes oportunidades. Por eso, esta vez decidió responder directamente a los usuarios de redes sociales que todavía cuestionan su historia y, sobre todo, a quienes consideran que detrás de su matrimonio habría existido un interés relacionado con los papeles.

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Korina Rivadeneira reacciona tras la confirmación de separación de Mario Hart.

La modelo no solo rechazó esa interpretación, sino que también aprovechó para defender una característica que, según ella, ha marcado su vida desde mucho antes de conocer a Mario Hart: su independencia.

Korina Rivadeneira explicó que guardó silencio por un acuerdo con Mario Hart mientras resolvían asuntos legales y familiares.

“A mí nadie ha tenido que mantenerme nunca”: Korina defiende su independencia

Más allá del aspecto migratorio, Korina Rivadeneira quiso dejar en claro que tampoco considera que su historia personal esté marcada por una dependencia económica de su esposo. Frente a los comentarios que cuestionan su relación, aseguró que siempre ha trabajado para salir adelante por cuenta propia.

“A mí nadie ha tenido que mantenerme nunca, siempre he trabajado por mí misma”, afirmó de manera tajante.

“Me sentía sobrepasada, era demasiado para mí”, afirmó al referirse a la carga que sintió durante la maternidad.

Korina Rivadeneira asegura que con Mario Hart todo es 50/50

Uno de los aspectos que más enfatizó Korina Rivadeneira durante su respuesta fue la manera en que ella y Mario Hart organizan sus responsabilidades económicas. La modelo aseguró que no existe una situación en la que uno de los dos asuma completamente los gastos del hogar mientras el otro depende económicamente.

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“Yo he trabajado desde antes de conocer a Mario, trabajo incansablemente desde que lo conocí”, sostuvo. La venezolana agregó que su dinámica familiar siempre se ha basado en la responsabilidad compartida y que su relación no significó que dejara de trabajar o de contribuir económicamente.

Korina Rivadeneira pidió en Instagram que cese el odio en su contra y en contra de Mario Hart tras la separación.

“Nunca he dejado de tener responsabilidades porque en esta casa y en nuestra familia absolutamente todo se paga al 50%”, afirmó.

Con esta última declaración, Korina Rivadeneira buscó reforzar el mensaje que había planteado desde el inicio: su relación con Mario Hart no habría sido una vía para obtener beneficios personales ni una forma de asegurar su permanencia en el Perú. Según su versión, ambos han construido su vida familiar desde la igualdad y el reparto de responsabilidades.

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Mario Hart abrió la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de confirmar el fin de su relación.