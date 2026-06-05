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Poder Judicial abre 27 empleos con sueldos de hasta S/ 10.000: revisa las vacantes y cómo postular

Las oportunidades laborales se encuentran disponibles en Lima, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de Dios, Piura y Tacna

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Poder Judicial
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El Poder Judicial abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), ofreciendo 27 plazas en distintas regiones del país. Los puestos están dirigidos a estudiantes universitarios, bachilleres, titulados universitarios y licenciados de las Fuerzas Armadas, con remuneraciones que van desde S/ 1.400 hasta S/ 10.000 mensuales.

Las oportunidades laborales se encuentran disponibles en Lima, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de Dios, Piura y Tacna. Entre los perfiles requeridos figuran profesionales de Derecho, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración, Ciencias de la Comunicación, Periodismo y otras especialidades. Los plazos de postulación varían según cada puesto, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente las fechas establecidas en las bases oficiales.

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¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial en junio de 2026?

Poder Judicial - PJ - Convocatoria laboral 2025 - Arequipa - Perú - 31 agosto
Composición: Infobae Perú

La entidad ha publicado puestos para distintos niveles académicos y especialidades.

Para titulados universitarios

  • Arquitecto en Infraestructura TI (Lima) – S/ 10.000
  • Coordinador(a) de Reporteros(as) y Producción Audiovisual (Lima) – S/ 8.500
  • Especialista en Virtualización (Lima) – S/ 6.500
  • Analista Legal Administrativo (Madre de Dios) – S/ 6.010
  • Analista en Redacción Periodística (Lima) – S/ 5.450
  • Especialista Legal de Sala Suprema (Lima) – S/ 5.227
  • Secretario Judicial (Madre de Dios) – hasta S/ 4.750
  • Asistente Judicial (Lima) – S/ 4.710
  • Especialista Legal de Audiencia (Madre de Dios) – S/ 4.511
  • Analista (Junín) – S/ 3.722
  • Asistente Administrativo II (Áncash) – S/ 2.972
  • Especialista Judicial de Juzgado (Cajamarca y Madre de Dios) – S/ 2.972
  • Especialista Judicial de Audiencia (Madre de Dios) – S/ 2.972

Para bachilleres

  • Recepción, digitalización e indexación de documentos (Tacna) – S/ 2.372
  • Apoyo en la Oficina de Imagen Institucional (Áncash) – S/ 1.400
  • Especialista en Virtualización (Lima) – admite bachilleres en carreras de ingeniería vinculadas a sistemas.
  • Analista en Redacción Periodística (Lima) – bachilleres en Periodismo o Ciencias de la Comunicación.

Para estudiantes universitarios

  • Apoyo Administrativo (Madre de Dios) – S/ 2.100
  • Asistente Administrativo I Módulo (Junín) – S/ 3.470
  • Asistente Judicial (Piura) – S/ 4.000
  • Asistente en Monitoreo (Lima) – S/ 4.122
  • Especialista en Programación, Tráfico y Videoteca (Lima) – S/ 2.500
  • Estudios universitarios en Derecho, Administración, Ingeniería de Sistemas y carreras afines desde el octavo ciclo.

Para licenciados de las Fuerzas Armadas

  • Auxiliar de Vigilancia y Control (Ayacucho) – S/ 1.950

¿Hasta cuándo se puede postular?

Los plazos de inscripción no son iguales para todas las vacantes.

Hasta el 18 de junio

  • Especialista en Virtualización (Lima)
  • Arquitecto en Infraestructura TI (Lima)

Hasta el 17 de junio

  • Analista (Junín)
  • Asistente Judicial (Lima)
  • Analista Legal Administrativo (Madre de Dios)
  • Secretario Judicial y otros cargos jurídicos en Madre de Dios
  • Analista en Redacción Periodística (Lima)
  • Coordinador(a) de Reporteros(as) y Producción Audiovisual (Lima)
  • Apoyo en la Oficina de Imagen Institucional (Áncash)
  • Especialista en Programación, Tráfico y Videoteca (Lima)
  • Asistente Administrativo II (Áncash)

Hasta el 16 de junio

  • Asistente Administrativo I Módulo (Junín)
  • Asistente Judicial (Piura)
  • Especialista Legal de Sala Suprema (Lima)
  • Recepción, digitalización e indexación de documentos (Tacna)
  • Auxiliar de Vigilancia y Control (Ayacucho)

Hasta el 15 de junio

  • Especialista Judicial de Juzgado (Cajamarca)
  • Técnico en Comunicación Integral (Lima)
  • Asistente en Monitoreo (Lima)

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

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Los interesados deben verificar primero que cumplen con todos los requisitos exigidos para el puesto al que desean acceder. Además, es importante revisar las bases de la convocatoria para conocer la experiencia requerida, cursos de especialización, documentación obligatoria y formatos que deben adjuntarse durante la inscripción.

El Poder Judicial advirtió que cada plaza cuenta con requisitos específicos, por lo que una postulación incompleta o el incumplimiento de alguno de los criterios establecidos podría generar la descalificación del postulante durante el proceso de evaluación.

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Entre los documentos que suelen solicitarse figuran declaraciones juradas, constancias de estudios, títulos profesionales, certificados de trabajo, colegiatura vigente cuando corresponda y otros anexos detallados en las bases.

Las personas interesadas pueden acceder al portal de convocatorias de la institución para revisar la información completa de cada puesto, descargar las bases y conocer el cronograma oficial del proceso de selección. Debido a que algunas vacantes cierran el próximo 15 de junio, se recomienda iniciar el registro con anticipación y reunir toda la documentación requerida antes de la fecha límite de postulación.

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