La odisea de Benjamín: estuvo a punto de perder su vacante en San Marcos, pero el apoyo colectivo logró asegurar su ingreso

Logró ingresar a San Marcos tras superar una odisea burocrática que casi lo deja sin vacante por la demora en la entrega de su certificado de estudios. Foto: Composición Infobae Perú (Foto: Composición Infobae Perú)

La mañana del jueves 29 de enero, Benjamín Figura Echavaudis veía desmoronarse el sueño construido con años de estudio y sacrificio. A pesar de haber obtenido una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la carrera de Contabilidad, la ausencia de un documento esencial —su certificado de estudios— lo dejó al borde de perder la oportunidad por la que tanto luchó. La travesía de Benjamín, seguida de cerca por Omar Contreras, testigo y principal apoyo, se convirtió en un relato de lucha, solidaridad y milagros colectivos, narrado paso a paso en redes sociales.

En la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, Benjamín, oriundo de Huarochirí, no pudo contener la angustia y, entre lágrimas, explicó que no era responsable de la demora del documento. “Me dicen que el sistema está caído, que el director ya se fue o que tengo que esperar hasta marzo. Pero en marzo ya pierdo la vacante”, expresó.

La falta del certificado, provocada por cambios constantes de directores y problemas administrativos en el colegio San Antonio de Jicamarca, lo dejó contra el reloj y en una situación que él mismo describió como “injusta” y “desesperante”.

Un joven estudiante que logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive momentos de angustia. Entre lágrimas, suplica a las autoridades universitarias y al Ministerio de Educación que le permitan aplazar la entrega de su certificado de estudios, ya que su colegio no puede emitirlo a tiempo por problemas administrativos. Fuente: TikTok / esthefany1984

El caso no solo expuso la vulnerabilidad de quienes provienen de colegios rurales, sino que también evidenció la fragilidad de los procesos administrativos y la desigualdad en el acceso a la educación superior. La historia de Benjamín se volvió viral y movilizó a cientos de personas en redes sociales, mientras el plazo impuesto por la universidad avanzaba inexorablemente.

El muro que casi deja a Benjamín fuera de San Marcos

La odisea comenzó con un mensaje desgarrador. Benjamín, tras postular por segunda vez y lograr la ansiada vacante, se enfrentó a una traba ajena a su esfuerzo: la no emisión oportuna de su certificado de estudios. “No por falta de mérito, sino por un certificado de estudios que el director de su colegio, en una mala praxis imperdonable, no había entregado a tiempo”, narró Omar Contreras en su cuenta de Facebook.

La secuencia de obstáculos fue implacable: cambios de autoridades, falta de registro de notas y ausencia de personal durante vacaciones. El documento, indispensable para formalizar la matrícula, se convirtió en el muro que separaba a Benjamín de la universidad más antigua de América. A las 12:00, el plazo finalizaba. La vacante, ganada con esfuerzo, estaba a punto de perderse por un trámite administrativo.

El ingresante a Contabilidad denuncia que la demora en la entrega de su certificado escolar, ajena a su responsabilidad, pone en riesgo su vacante en la UNMSM. Foto: Composición Infobae Perú

El propio joven explicó que, a pesar de haber aprobado todos los exámenes y cumplir con los requisitos exigidos, el colegio no subió sus calificaciones al sistema institucional. Esta omisión impidió que se emitiera el certificado de estudios en el plazo fijado por la universidad, dejando su ingreso en suspenso y exponiéndolo a la posibilidad de perder la vacante conseguida por mérito propio.

Otros estudiantes de zonas rurales enfrentan dificultades similares, quedando en desventaja frente a quienes provienen de instituciones con mayor capacidad administrativa.

La reacción solidaria y la viralidad del video transformaron la suerte de Benjamín

La angustia de Benjamín no pasó desapercibida. Decenas de padres y estudiantes que aguardaban fuera de la OCA decidieron actuar. Omar Contreras, testigo del caso, relató: “Nos juntamos los adultos y decidimos grabar un vídeo y tratar de hacerlo viral como un medio de ilusión ante las horas que no dejaban de pasar matando las esperanzas en este caso”. En las imágenes, el llanto de Benjamín desgarró a quienes lo presenciaron y, en cuestión de horas, el video comenzó a circular en redes sociales.

El impacto fue inmediato: la comunidad digital se movilizó y la historia de Benjamín se convirtió en símbolo de las luchas contra las injusticias administrativas. “De repente, mi teléfono estalló. Números desconocidos. Una voz, entre todas, me dejó sin aliento: ‘Hola, hablamos del Ministerio de Educación. Queremos ayudar. Nosotros nos encargamos’”, compartió Omar Contreras.

Benjamín Figura Echavaudis, egresado de Huarochirí, recibió finalmente su certificado de estudios tras semanas de incertidumbre y podrá acceder a la vacante obtenida en San Marcos (Créditos: Minedu)

La presión social y la difusión del caso lograron que el Ministerio de Educación priorizara el trámite. El regidor provincial de Huarochirí, Cristian Sánchez, y la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la OCA, anunciaron medidas especiales para casos similares. El respaldo colectivo, la solidaridad espontánea y la viralización en redes, fueron clave para abrir caminos donde antes solo había negativas y burocracia.

La intervención de las autoridades cambió el destino de Benjamín

El desenlace llegó tras una carrera contrarreloj. Gracias a la movilización digital y la intervención de las autoridades, el director del colegio San Antonio de Jicamarca recibió instrucciones directas para agilizar la entrega del certificado. “El milagro de la solidaridad hecho gestión pública”, según Omar Contreras, se materializó cuando una camioneta del Ministerio de Educación llegó al colegio para entregar el documento.

Benjamín Figura Echavaudis, tras superar obstáculos administrativos que casi le cuestan su vacante en la UNMSM, finalmente obtiene su certificado de estudios, asegurando su ingreso a la universidad (Foto: Composición Infobae Perú / Omar Contreras)

El viernes a primera hora, Benjamín, acompañado por sus padres y quienes lo apoyaron, recibió finalmente el certificado oficial. La rectora de la universidad, Jeri Ramón Ruffner de Vega, y el ministro de Educación, Jorge Figueroa, lo recibieron en una ceremonia que marcó el cierre de la odisea.

Benjamin Wilfredo Figura Echavaudis expresó su emoción por ser sanmarquino (Créditos: San Marcos)

“Hoy, ese joven ya está matriculado en San Marcos. Su lugar, ganado con su talento, ya no se lo roba nadie. Su futuro, que pendía de un hilo, ahora tiene el horizonte abierto”, narró Omar Contreras en su crónica.

El caso de Benjamín Figura Echavaudis deja un mensaje contundente: la articulación entre sociedad, autoridades y comunidad educativa puede transformar realidades y evitar que el esfuerzo de un joven se pierda en la maraña burocrática. Su historia, contada por quienes no se resignaron ante la injusticia, demuestra que un gesto de compasión y la presión colectiva pueden cambiar el destino de quienes solo buscan una oportunidad.