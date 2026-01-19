Perú

La Tinka del domingo 18 de enero: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada domingo, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del sorteo 1265

El premio mayor de la
El premio mayor de la Tinka se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada domingo, La Tinka publicó los ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 18 de enero de 2026.

Número del sorteo: 1265.

Resultados: 1 28 31 37 11 9 y 26.

A qué hora se juega la Tinka

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Qué estrategias pueden aumentar mis chances de ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances de ganar en La Tinka, aunque no hay una fórmula mágica porque es un juego de azar, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) incluyen:

Jugar en grupo: Formar un grupo para combinar recursos y comprar más boletos te permite cubrir más combinaciones, aumentando las probabilidades de ganar, aunque el premio se reparte entre los integrantes.

Elegir números menos populares: Evitar números que mucha gente elige (como fechas de cumpleaños) puede reducir la competencia y, si ganas, evitar que tengas que compartir el premio.

Emplear sistemas reducidos: Escoger un conjunto limitado de números y jugar todas sus combinaciones posibles puede costar más, pero aumenta las oportunidades de acierto.

Jugar con regularidad: Participar frecuentemente en los sorteos incrementa tus oportunidades acumuladas, siempre jugando dentro de tus posibilidades económicas.

Seleccionar números de forma inteligente: Ya sea aleatoriamente o basándote en estadísticas de números que han salido con más frecuencia, aunque en teoría todas las combinaciones tienen la misma probabilidad.

Optar por premios menores o modalidades adicionales: Algunas variantes de La Tinka permiten apostar más números o jugar a juegos complementarios para aumentar chances de ganar premios menores, que pueden ser más alcanzables.

Es fundamental jugar responsablemente y entender que estas estrategias solo aumentan ligeramente la probabilidad de ganar, sin garantizar el premio mayor.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el sorteo es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka?
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

