San Martín vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El equipo de Santa Anita arranca la segunda fase ante un rival que promete ponerle las cosas difíciles. Revisa los detalles del encuentro y sigue las incidencias

22:21 hsHoy

PRIMER SET: Partido disputado entre ambos equipos. San Martín gana 15-14 de Olva

22:17 hsHoy

PRIMER SET: San Martín no se deja y se recupera para adelantar a Olva por 11-9

22:14 hsHoy

PRIMER SET: Olva Latino adelanta a San Martín y gana 8-6

22:09 hsHoy

PRIMER SET: San Martín y Olva inician el partido peleando punto a punto y empatan 2-2

22:09 hsHoy

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

22:09 hsHoy

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

22:06 hsHoy

Así formarán los equipos en el partido de hoy por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga peruana de Vóley 2025/2026

Conoce las alineaciones iniciales de los equipos Universidad San Martín y Olva Latino para su enfrentamiento en la Liga Peruana de Vóley | Latina TV
21:58 hsHoy

¡Ya está todo listo para el inicio del partido!

18:04 hsHoy

¡Continúa la acción! La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se abre con un cruce atractivo entre la Universidad San Martín y Olva Latino, dos equipos que llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar desde el arranque. Mientras el conjunto ‘santo’ busca ratificar su condición de candidato al título, el elenco de Pueblo Libre intentará dar el golpe y empezar esta nueva etapa con un resultado que lo impulse en la tabla.

18:03 hsHoy

Así quedó la tabla en la Fase 1

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con algunos resultados sorpresivos. A continuación, la tabla de posiciones tras el cierre definitivo de la etapa inicial:

Tabla de posiciones tras el
Tabla de posiciones tras el final de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

