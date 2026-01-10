San Martín vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con algunos resultados sorpresivos. A continuación, la tabla de posiciones tras el cierre definitivo de la etapa inicial:

¡Continúa la acción! La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se abre con un cruce atractivo entre la Universidad San Martín y Olva Latino , dos equipos que llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar desde el arranque. Mientras el conjunto ‘santo’ busca ratificar su condición de candidato al título, el elenco de Pueblo Libre intentará dar el golpe y empezar esta nueva etapa con un resultado que lo impulse en la tabla.

Así formarán los equipos en el partido de hoy por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga peruana de Vóley 2025/2026

PRIMER SET: San Martín no se deja y se recupera para adelantar a Olva por 11-9

