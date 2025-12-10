Evento navideño en Tacna casi termina en tragedia: alcalde estuvo a punto de caer de trineo volador

El arnés de seguridad evitó una tragedia durante el espectáculo navideño ante cientos de vecinos del distrito tacneño. Fuente: Canal N

La plaza José Olaya de Ciudad Nueva, en Tacna, fue escenario de una noche que combinó la ilusión propia de las fiestas con una dosis inesperada de tensión. Más de un millar de vecinos y familias se congregaron el 8 de diciembre desde las 17:00 para presenciar el esperado encendido del árbol navideño, el evento central del programa municipal.

Todo marchaba según lo previsto: luces, música y artistas infantiles hacían brillar el corazón del distrito. Sin embargo, el arribo del alcalde Walter Cardoza a bordo del “Tren Mágico”, una vistosa estructura colgante decorada como trineo, transformó el júbilo en desconcierto durante unos segundos que parecieron eternos para los asistentes.

Cardoza, caracterizado como Papá Noel y apodado en esta ocasión como el “Barbón Bailarín”, realizó una entrada aérea que capturó todas las miradas. Suspendido por arneses y acompañado por dos ayudantes disfrazados de renos, inició su descenso desde la azotea de la municipalidad hacia el centro de la plaza, mientras la multitud se agolpaba en cada rincón del perímetro para verlo de cerca.

El ambiente era de absoluta festividad, con villancicos y la animación del inconfundible Yunder el Munki. El objetivo de la municipalidad era claro: ofrecer a los ciudadanos un espectáculo inolvidable y fortalecer el espíritu comunitario.

El incidente ocurrió mientras el alcalde descendía en el “Tren Mágico” durante el encendido del árbol navideño. Foto: Infobae Perú

El encendido del árbol marcó un hito en la jornada e iluminó la plaza de colores. Los niños reían y los adultos se contagiaban del entusiasmo. El show fue presentado como el inicio oficial de la temporada navideña en Ciudad Nueva, reforzando el mensaje de integración promovido por las autoridades locales. Durante el evento también participaron miembros del Concejo Municipal y personajes de cuentos clásicos que aportaron alegría a la celebración.

Arnés de seguridad evitó una caída durante evento navideño

El punto crítico del evento ocurrió justo cuando el “Tren Mágico” —suspendido en el aire mediante un complejo sistema de cuerdas y poleas— se aproximaba a la zona central, casi al ras del suelo. De repente, la máquina osciló bruscamente, causando que Walter Cardoza y sus acompañantes perdieran el equilibrio y cayeran sentados dentro del trineo en pleno vuelo.

Los gritos del público no se hicieron esperar: el arnés de seguridad fue lo único que evitó una caída potencialmente grave frente a centenares de ojos atónitos. La tensión fue palpable durante unos segundos mientras los serenos municipales corrían a tensar las cuerdas para estabilizar la estructura que amenazaba con ladearse aún más.

Foto: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

El dispositivo aéreo finalmente fue controlado, permitiendo que tanto el alcalde como los personajes navideños salieran ilesos, aunque visiblemente alterados por el sobresalto. En declaraciones posteriores, Walter Cardoza optó por la templanza y el humor para restar importancia a lo ocurrido. Caracterizado aún como Papá Noel y con orejas de duende, declaró entre risas: “Ha sido un tren mágico, un mágico que ha llenado el corazón de cada uno que ha venido a visitar a este distrito que está de moda. Me siento muy alegre, muy feliz”.

La celebración pudo retomar su cauce. Los asistentes, entre el alivio y la incredulidad, celebraron el encendido del árbol y la llegada oficial de la Navidad a Ciudad Nueva. El suceso quedó como una anécdota festiva, aunque puso en relieve la necesidad de extremar precauciones cuando se apuesta por espectáculos de alto impacto visual en actividades comunales.

El encendido del árbol navideño iluminó la plaza José Olaya y congregó a cientos de familias en una noche llena de color y alegría. Foto: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

Navidad del 2024 también estuvo marcada por un accidente en Ciudad Nueva

El episodio de este año no fue el primero en el que la Navidad aérea de Ciudad Nueva se vio empañada por un percance. En diciembre de 2024, el propio alcalde protagonizó un incidente similar durante un show inspirado en el anime Dragon Ball.

En esa ocasión, Cardoza, vestido de Papá Noel y suspendido en una nave que simulaba la cápsula del villano Freezer, voló sobre la plaza ante una multitud de niños y adultos. La admiración y los aplausos dieron paso al pánico cuando, en pleno ascenso, una de las botas del alcalde comenzó a emitir chispas y el costado de la nave —fabricada con material reciclado— empezó a incendiarse.

Walter Cardoza, alcalde distrital de Ciudad Nueva, en Tacna, fue nuevamente protagonista de un peculiar hecho durante las celebraciones navideñas.

La rápida reacción de organizadores y público logró evitar heridas mayores: descendieron aceleradamente y la cápsula fue sofocada con agua al tocar tierra. Ni el alcalde ni su acompañante sufrieron lesiones. Las crónicas vecinales señalaron que algunos espectadores consideraron el incidente parte del show, aunque el susto fue real.

Ambos accidentes ocurridos durante espectáculos navideños de alto impacto reviven el debate sobre la seguridad en eventos públicos e inspiran a reforzar los controles cuando se apuesta por creatividad y riesgo. Sin embargo, la comunidad reconoce que estas celebraciones han contribuido a fortalecer la identidad y el espíritu festivo en Ciudad Nueva, convirtiéndola durante diciembre en escenario de “una navidad que se vive en las alturas”.