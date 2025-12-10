Así avanza la construcción del hospital Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho

La obra, respaldada por una inversión mayor a S/356 millones, beneficiará directamente a más de 56.000 residentes y responde a una histórica demanda de servicios médicos especializados en el distrito más poblado de Lima - Créditos: Pronis.

Las condiciones de atención sanitaria en San Juan de Lurigancho se transformarán en los próximos meses con la conversión del centro de salud Enrique Montenegro en un hospital de última generación.

Este ambicioso proyecto avanza con la demolición de la antigua infraestructura y el movimiento de tierras, etapas fundamentales para sentar las bases del nuevo establecimiento médico.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), lidera la ejecución de esta obra, que representa una inversión superior a los S/356 millones.

Este esfuerzo busca beneficiar directamente a más de 56.000 residentes del distrito, que históricamente ha demandado una atención sanitaria acorde con su población, la más numerosa de Lima Metropolitana.

El futuro establecimiento contará con seis niveles, más de 22.600 metros cuadrados construidos, dos ambulancias y equipamiento de última tecnología, asegurando capacidad de respuesta ante emergencias - Créditos: Pronis.

Actualmente, los trabajos tienen un avance significativo. Ya se han realizado excavaciones que alcanzan los 34.033,62 m3, lo que representa el 87 % del total necesario; resta un remanente de unos 5.220,46 m3 para completar esta fase. Con estos avances, el cronograma continúa en marcha para cumplir los plazos establecidos y comenzar pronto la edificación del hospital.

Una vez finalizada la obra, el establecimiento pasará de ser un centro de salud de categoría I-3, enfocado únicamente en atención primaria, a convertirse en un hospital II-1. Este cambio de nivel permitirá ampliar la cartera de servicios, incorporando hospitalización y atención especializada, lo que significa una mejora concreta en la oferta médica para la ciudadanía.

El futuro nosocomio contará con seis niveles y un área techada total de 22.622,97 m2, producto de una planificación que prioriza la funcionalidad y la comodidad tanto para pacientes como para el personal sanitario. Además, el hospital estará equipado con dos ambulancias listas para la cobertura de emergencias, elemento clave para responder de manera rápida y eficaz ante situaciones críticas.

Los nuevos servicios incluirán hospitalización, atención especializada en trece áreas, 85 camas, salas de operaciones y parto, así como consultorios médicos y de apoyo para una atención integral - Créditos: Pronis.

En cuanto a servicios, el hospital ofrecerá 13 especialidades médicas, con 85 camas hospitalarias, diecisiete destinadas a urgencias, 4 salas de operaciones y 3 de parto.

Los espacios incluyen también 34 consultorios, tanto médicos como de apoyo, y dos cunas para neonatología. Para el equipamiento, se ha asignado un monto superior a S/61 millones, destinado a adquirir más de 4.200 equipos médicos y 2.200 equipos no médicos, garantizando tecnología de punta en todas las áreas.

El coordinador general de Pronis, José Valega, subrayó que este tipo de iniciativas busca fortalecer la infraestructura hospitalaria de todo el país y aseguró que el avance del proyecto es producto del trabajo técnico y el compromiso de los profesionales involucrados. El saneamiento físico–legal del terreno ya fue completado, despejando el camino para la construcción integral.

Este proyecto evidencia la apuesta por renovar el sistema de salud y marcar un antes y un después en la atención que recibirán los habitantes de San Juan de Lurigancho, ofreciendo instalaciones modernas, seguras y preparadas para atender con eficiencia a una población en constante crecimiento.