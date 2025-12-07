El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

21:18 hs

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad?

(El Valor de la Verdad)

Tilsa Lozano regresará a El Valor de la Verdad con un testimonio profundo y cargado de emociones, en el que revelará episodios de violencia que vivió en el pasado.

En el adelanto, se le escucha describir una agresión que aún la afecta y anticipar que abordará nuevamente su relación con Juan Manuel Vargas, vínculo que recuerda con cariño pero también con dolor, al calificar lo ocurrido como una “traición tremenda”.