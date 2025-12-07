El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

Tilsa Lozano regresará a El Valor de la Verdad con un testimonio profundo y cargado de emociones, en el que revelará episodios de violencia que vivió en el pasado.
En el adelanto, se le escucha describir una agresión que aún la afecta y anticipar que abordará nuevamente su relación con Juan Manuel Vargas, vínculo que recuerda con cariño pero también con dolor, al calificar lo ocurrido como una “traición tremenda”.
La modelo hablará además de su matrimonio con Jackson Mora, del que se separó tras experiencias que considera irrespetuosas. Lozano reflexiona sobre su deseo de formar una familia y reconoce errores en sus elecciones sentimentales. “Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas”, afirma antes de su reaparición en el sillón rojo.
Tilsa Lozano nació el 31 de octubre de 1982 en Lima y pasó parte de su infancia en Argentina antes de regresar al Perú. Se inició en el modelaje y ganó títulos como Miss Hawaiian Tropic Perú, Miss Reef Perú y Miss Reef Internacional.
Su fama creció con su paso por televisión en programas de entretenimiento y en producciones de Playboy TV, donde protagonizó series como “Surfing Attraction” y “Seduction Weapons”.
Con el tiempo incursionó como figura mediática, presentadora y empresaria. Su vida privada y su presencia pública la convirtieron en una de las celebridades más comentadas del país, con una carrera marcada por la versatilidad.
El Valor de la Verdad mantiene su posición central los domingos a las 10:00 p. m. en Panamericana Televisión, combinando señal abierta y plataformas digitales para ampliar su alcance.
El programa, conocido por sus confesiones directas, genera expectativa mediante campañas en redes que anuncian a sus invitados y abren debate previo a cada entrega.
Aunque recientes emisiones tuvieron como protagonistas a figuras como Leslie Moscoso o Nadeska Widausky, el próximo episodio contará con la modelo Tilsa Lozano. La transmisión variará según el país y podrá verse también en YouTube, lo que refuerza su impacto regional y su presencia en audiencias diversas.
El programa El Valor de la Verdad puede verse en Perú por Panamericana Televisión, tanto en señal abierta como en los principales servicios de cable. También está disponible en línea mediante la página oficial de Panamericana y su canal de YouTube, donde se transmite en vivo y se pueden revisar episodios anteriores.
Estas plataformas permiten que el contenido llegue también al público en el extranjero. Las emisiones suelen concentrarse los domingos por la noche y mantienen gran expectativa por las confesiones de figuras mediáticas.
Redes sociales y otros espacios digitales complementan el acceso para quienes siguen el formato desde fuera del país.
El programa El Valor de la Verdad (EVDLV) es un concurso televisivo peruano donde los invitados responden preguntas bajo detector de mentiras. Antes de salir al aire, un polígrafo analiza más de cien interrogantes; luego se seleccionan 21 en seis niveles. Si el participante responde con sinceridad, avanza; si miente, pierde lo acumulado.
Si completa una ronda, puede retirarse con el premio o seguir arriesgando. El formato debutó en 2012 conducido por Beto Ortiz en Latina Televisión y tras una pausa volvió en 2025 por Panamericana Televisión.
El vínculo entre polémica, confesiones íntimas y expectativa mediática convirtió a EVDLV en un fenómeno de audiencia y debate constante.