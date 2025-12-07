Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

La modelo peruana vuelve al famoso sillón rojo para abrir su corazón sobre episodios difíciles, relaciones pasadas y su vida actual, en una noche que promete emociones fuertes y muchas sorpresas

Guardar
(El Valor de la Verdad)
(El Valor de la Verdad)
21:18 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad?

(El Valor de la Verdad)
(El Valor de la Verdad)

Tilsa Lozano regresará a El Valor de la Verdad con un testimonio profundo y cargado de emociones, en el que revelará episodios de violencia que vivió en el pasado.

En el adelanto, se le escucha describir una agresión que aún la afecta y anticipar que abordará nuevamente su relación con Juan Manuel Vargas, vínculo que recuerda con cariño pero también con dolor, al calificar lo ocurrido como una “traición tremenda”.

La modelo hablará además de su matrimonio con Jackson Mora, del que se separó tras experiencias que considera irrespetuosas. Lozano reflexiona sobre su deseo de formar una familia y reconoce errores en sus elecciones sentimentales. “Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas”, afirma antes de su reaparición en el sillón rojo.

21:18 hsHoy

¿Quién es Tilsa Lozano?

(Facebook)
(Facebook)

Tilsa Lozano nació el 31 de octubre de 1982 en Lima y pasó parte de su infancia en Argentina antes de regresar al Perú. Se inició en el modelaje y ganó títulos como Miss Hawaiian Tropic Perú, Miss Reef Perú y Miss Reef Internacional.

Su fama creció con su paso por televisión en programas de entretenimiento y en producciones de Playboy TV, donde protagonizó series como “Surfing Attraction” y “Seduction Weapons”.

Con el tiempo incursionó como figura mediática, presentadora y empresaria. Su vida privada y su presencia pública la convirtieron en una de las celebridades más comentadas del país, con una carrera marcada por la versatilidad.

21:18 hsHoy

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El Valor de la Verdad)
(El Valor de la Verdad)

El Valor de la Verdad mantiene su posición central los domingos a las 10:00 p. m. en Panamericana Televisión, combinando señal abierta y plataformas digitales para ampliar su alcance.

El programa, conocido por sus confesiones directas, genera expectativa mediante campañas en redes que anuncian a sus invitados y abren debate previo a cada entrega.

Aunque recientes emisiones tuvieron como protagonistas a figuras como Leslie Moscoso o Nadeska Widausky, el próximo episodio contará con la modelo Tilsa Lozano. La transmisión variará según el país y podrá verse también en YouTube, lo que refuerza su impacto regional y su presencia en audiencias diversas.

21:17 hsHoy

Dónde ver El Valor de la verdad

(El Valor de la Verdad)
(El Valor de la Verdad)

El programa El Valor de la Verdad puede verse en Perú por Panamericana Televisión, tanto en señal abierta como en los principales servicios de cable. También está disponible en línea mediante la página oficial de Panamericana y su canal de YouTube, donde se transmite en vivo y se pueden revisar episodios anteriores.

Estas plataformas permiten que el contenido llegue también al público en el extranjero. Las emisiones suelen concentrarse los domingos por la noche y mantienen gran expectativa por las confesiones de figuras mediáticas.

Redes sociales y otros espacios digitales complementan el acceso para quienes siguen el formato desde fuera del país.

21:17 hsHoy

Qué es El Valor de la Verdad

(El Valor de la Verdad)
(El Valor de la Verdad)

El programa El Valor de la Verdad (EVDLV) es un concurso televisivo peruano donde los invitados responden preguntas bajo detector de mentiras. Antes de salir al aire, un polígrafo analiza más de cien interrogantes; luego se seleccionan 21 en seis niveles. Si el participante responde con sinceridad, avanza; si miente, pierde lo acumulado.

Si completa una ronda, puede retirarse con el premio o seguir arriesgando. El formato debutó en 2012 conducido por Beto Ortiz en Latina Televisión y tras una pausa volvió en 2025 por Panamericana Televisión.

El vínculo entre polémica, confesiones íntimas y expectativa mediática convirtió a EVDLV en un fenómeno de audiencia y debate constante.

Temas Relacionados

El valor de la verdadTilsa Lozanoperu–entretenimiento

Últimas noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Rafael López Aliaga promete instalar mil pozos de agua para Puno con un costo de 10 millones de dólares

El exalcalde de Lima señaló que el proyecto busca garantizar el abastecimiento hídrico en la meseta altiplánica, especialmente en ciudades como Juliaca y Pomata

Rafael López Aliaga promete instalar

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Se juega el primer cruce definitivo entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ por el título nacional femenino. Sigue las incidencias del choque desde el recinto de La Victoria

Alianza Lima vs Universitario EN

Universitario vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfo crema en el partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro de las ‘pumas’ mantuvo el liderazgo en el encuentro con el equipo chalaco y se mantiene en la senda triunfal para acortar distancias en la lucha por el primer lugar

Universitario vs Rebaza Acosta 3-0:

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este domingo 7 de diciembre

Además del precio promedio de las gasolinas en la capital peruana, conoce cuáles son los costos más baratos

Cuál es el precio de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Google planea lanzar centros de datos solares al espacio a partir de 2027

Winnie Harlow, la modelo con vitiligo que revolucionó la moda global: sus ocho looks icónicos

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

Cuándo reabrirá la autopista Dellepiane tras el cierre por obras de este fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Florida inició la primera temporada de caza legal de osos negros en una década, a pesar de la oposición

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Incautan 1.700 kilos de cocaína en aguas de Miami Beach, el mayor decomiso en la zona en tres décadas

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Racing

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

La habilidad de Mateo Messi que hipnotizó a los fanáticos en pleno festejo de Inter Miami: el truco que le mostró a su papá