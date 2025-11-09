Perú

Lluvias en el verano 2026: Senamhi anticipa precipitaciones entre normales y superiores en Puno

El pronóstico incluye incrementos en los caudales de los ríos y posibles beneficios agrícolas, mientras especialistas exhortan a fortalecer la prevención sanitaria y la gestión territorial ante la llegada de la temporada húmeda

Guardar
Puno
Puno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) proyecta que Puno experimentará lluvias entre niveles normales y superiores durante el verano de 2026, lo que podría aumentar los caudales de los ríos que desembocan en el lago Titicaca.

Perspectivas de lluvias y caudales

Según informó el director zonal 13 Puno del Senamhi, Sixto Flores, la región atraviesa una transición hacia condiciones más húmedas. El periodo comprendido hasta diciembre de 2025 mantendría precipitaciones dentro de lo habitual, pero se prevé un incremento de lluvias en el trimestre de enero a marzo de 2026. Esta situación podría elevar los caudales de los ríos de la vertiente del Titicaca, área fundamental en la hidrografía local.

Flores señaló que los principales ríos de la región presentan caudales normales a la fecha. También precisó que el lago Titicaca se mantiene con una leve anomalía negativa, tras una recuperación temporal alcanzada durante el verano de 2025. Este comportamiento hidrológico requiere monitoreo constante, dadas las posibles implicancias para el entorno natural y las poblaciones aledañas.

Puno fue fundada a orillas
Puno fue fundada a orillas del Titicaca, donde la tradición ancestral y la fe colonial forjaron una ciudad que respira identidad, arte y devoción en la altura más mística del Perú. (Andina)

Recomendaciones para la actividad agrícola

El pronóstico de Senamhi indica condiciones climáticas favorables para la vertiente oriental y para las zonas norte, centro y sur del altiplano puneño. Estas proyecciones abren expectativas positivas para cultivos tradicionales de la zona, como la papa, la quinua y la cebada. Al respecto, la institución recomienda evitar la siembra en zonas ribereñas, ante el riesgo de crecidas inusuales, y sugiere emplear técnicas ancestrales, como la siembra en camellones, para reducir eventuales impactos negativos del exceso de humedad.

Junto con las recomendaciones agrícolas, Senamhi propone promover acciones de salud preventiva dadas las posibilidades de incremento en enfermedades asociadas a inundaciones, aspecto que suele acompañar periodos de mayor pluviosidad.

Estas fechas son importantes para
Estas fechas son importantes para los ciudadanos de una provincia de Puno. - Crédito Perú Mágico/Facebook

Análisis y preparación regional

Las proyecciones fueron expuestas durante el Foro Regional de Perspectivas Climáticas 2025–2026, realizado en la ciudad de Puno con la colaboración de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (Orgrdys), el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú (CD CIP Puno) y el Proyecto ENANDES+.

En la inauguración del evento, Wilhem Rogger Limachi Viamonte, decano de CD CIP Puno, destacó el valor de que foros como este “permiten fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia científica, garantizando una mejor preparación frente al periodo lluvioso”.

Durante el panel técnico, las instituciones participantes insistieron en la urgencia de fortalecer la articulación territorial y la gestión anticipatoria para reducir el impacto de eventos meteorológicos extremos. La convocatoria reunió a representantes de gobiernos locales y regionales, especialistas en riesgo de desastres, técnicos y académicos, quienes analizaron el escenario previsto y diseñaron rutas de acción ante la inminente temporada de lluvias.

Contexto climático en Puno: características y causas

La región Puno se caracteriza por su clima de altiplano, donde la estación lluviosa ocurre cada año durante los meses de verano, entre diciembre y marzo. Las precipitaciones suelen estar asociadas al fenómeno de la ZCIT (Zona de Convergencia Intertropical), la altitud de la meseta y la influencia de sistemas atmosféricos regionales. Estos factores determinan periodos de alta pluviosidad y temperatura moderada, en contraste con la tendencia seca y fría del invierno.

Durante la época de lluvias, el incremento de precipitaciones afecta la agricultura, los cursos de agua y la vida cotidiana en las comunidades rurales, lo que exige una gestión adecuada de riesgos y recursos. Senamhi realiza un monitoreo constante del comportamiento climático, a fin de informar y preparar a los habitantes y autoridades de la región ante cualquier eventualidad.

Temas Relacionados

SenamhiPunoverano 2026peru-noticias

Más Noticias

Indecopi permitirá la llegada masiva de este producto chino al Perú tras la supresión de sus derechos antidumping provisionales

La supresión responde al vencimiento del plazo máximo permitido por la normativa nacional y el Acuerdo Antidumping de la OMC, tras denuncias de prácticas desleales presentadas por importante empresa peruana

Indecopi permitirá la llegada masiva

Ambulantes de Mesa Redonda rechazan traslado al ex penal San Jorge: “Ahí nos morimos de hambre”

El plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima busca descongestionar los jirones del Mercado Central y Mesa Redonda, pero los ambulantes advierten que el nuevo espacio no garantiza ventas ni condiciones adecuadas

Ambulantes de Mesa Redonda rechazan

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó los alcances y el impacto que tendría un posible cambio al tratado internacional en el caso de la exministra

Betssy Chávez no se vería

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Los clubes más emblemáticos de la Superliga Argentina protagonizan una nueva edición del clásico más esperado del año. Ambos llegan en plena disputa por los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Copa Libertadores

A qué hora juega Boca

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

La conductora sorprendió al público al acercarse a las instalaciones del canal y responder con ambigüedad sobre un posible retorno, gesto que desencadenó especulaciones entre sus seguidores y reacciones en redes sociales

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez no se vería

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

José Jerí promete vencer a la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

César Acuña presume en redes dejar “más de 350 obras” en La Libertad, pero usuarios le contestan: “Dejaste Trujillo con calles destruidas”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

DEPORTES

A qué hora juega Boca

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025