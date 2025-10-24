Perú

Comerciantes de Lima podrán pagar multas con rebajas especiales de hasta 90 % según el año de la sanción

Negocios podrán adherirse al programa de rebajas gestionado por la municipalidad, que busca impulsar el cumplimiento de obligaciones y evitar procesos de cobranza, hasta finales de noviembre por canales virtuales y presenciales

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Comerciantes de Lima
Comerciantes de Lima

Los comerciantes del Cercado de Lima podrán regularizar multas administrativas con descuentos de hasta el 90 % hasta el 28 de noviembre, conforme a una ordenanza de la Municipalidad de Lima que busca facilitar la recaudación y el cumplimiento de obligaciones por parte de trabajadores formales e informales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima comunicó que el beneficio aplica a deudas impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y permite acceder a rebajas considerables según el año y el canal de pago utilizado.

Descuentos progresivos según antigüedad y medio de pago

El mecanismo establece que las rebajas varían en función de la antigüedad de la deuda. Las sanciones del año 2020 y anteriores podrán ser saldadas con un 90 % de descuento, siempre que el pago se realice por plataformas virtuales, aplicativos como Yape o entidades bancarias afiliadas, y no de manera presencial en las cajas del SAT. Para las infracciones registradas en 2021 o 2022, el beneficio alcanza el 80 % de rebaja, mientras que las multas impuestas en 2023, 2024 o hasta el 31 de julio de 2025 accederán a una reducción del 70 %. El plazo para acogerse se extiende hasta el 28 de noviembre.

(Andina)
(Andina)

Infracciones más frecuentes y montos de referencia

La Municipalidad de Lima informó que entre las infracciones más comunes figuran la carencia de certificado vigente emitido por Defensa Civil y la apertura de establecimientos sin la licencia de funcionamiento correspondiente. La primera falta se sanciona con una multa equivalente a dos UIT (S/10 700) y la segunda con una UIT (S/5 350). Ambas buscan garantizar condiciones elementales de seguridad y cumplimiento normativo en los inmuebles y establecimientos comerciales.

Facilidades para la economía local y medios de consulta

El subgerente de Gestión de Cobranza del SAT de LimaPedro Vera Loayza, explicó que este programa de descuentos fue diseñado para apoyar a comerciantes y negocios en el Cercado, quienes representan un factor clave para la economía local“Estos beneficios tienen como principal objetivo brindar facilidades a los vecinos emprendedores que tienen deudas por multas administrativas”, indicó el funcionario, y agregó que la finalidad es evitar procesos de cobranza coactiva.

Para consultar el monto exacto de la deuda, los contribuyentes pueden ingresar al portal www.sat.gob.pe, seleccionar el botón correspondiente y digitar su DNI. La plataforma mostrará el saldo actualizado con el descuento aplicado y permitirá efectuar el pago en línea. Otras vías de atención incluyen la línea de WhatsApp 999 431 111, el teléfono Aló SAT 315-2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe, además de los canales oficiales en redes sociales (@SATdeLima).

La Municipalidad de Lima remarcó que el periodo de regularización con descuento vence el 28 de noviembre y recomendó a los comerciantes aprovechar estos beneficios para ponerse al día, garantizar la continuidad de sus actividades y evitar acumulación de intereses o sanciones posteriores.

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) administra y recauda los tributos municipales, así como las multas, tasas y otros ingresos que corresponden a la Municipalidad de Lima. Su labor incluye la gestión de cobros, la fiscalización, la atención a contribuyentes y la implementación de facilidades de pago para promover el cumplimiento de obligaciones tributarias y administrativas.

Temas Relacionados

Cercado de LimaSATperu-economia

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Raúl Noblecilla estuvo cerca de ser retirado de la sala por sus constantes faltas de respeto y comentarios impertinentes durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Alejandro Cavero y abogado de

Bancos deberán monitorear pagos de usuarios para identificar extorsiones, bajo términos como “cupos”, “vacuna” y más

La norma obliga a las entidades financieras a reportar transacciones sospechosas relacionadas con extorsión y sicariato, en coordinación con la UIF y la Policía Nacional

Bancos deberán monitorear pagos de

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Pesquera Superfish S.A.C. acusa a Jackson y Tilsa de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público.

Jackson Mora y Tilsa Lozano

El Callao se alista para recibir al Señor de los Milagros y se espera posible presencia de José Jerí

El Cristo Moreno regresa a la provincia chalaca después de casi 22 años. La misa central fue programada para las 2:00 p.m.

El Callao se alista para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero y abogado de

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos