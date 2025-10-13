Perú

“Ninguno debe quedarse”: alcalde de Pataz exige a José Jerí renovar por completo el Gabinete ministerial

El encuentro entre el alcalde de Pataz y el presidente Jerí culminó con el compromiso de instalar mesas de trabajo desde el 14 de octubre. Carlos insistió en que el país necesita ministros nuevos, políticas contra la minería ilegal y respuestas efectivas ante la inseguridad que golpea el norte

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El alcalde de Pataz confirmó su apoyo al presidente Jerí para la instalación de una mesa técnica para abordar temas sociales. | Canal N

La caminata de 49 días, emprendida por Aldo Carlos Mariños, alcalde de Pataz, culminó no solo con la instalación de una mesa de diálogo, sino con un pedido frontal al presidente interino José Jerí: la renovación completa del Consejo de Ministros. El burgomaestre, que llegó a pie desde La Libertad hasta Lima, aseguró que sin una recomposición total del Gabinete, el país no podrá recuperar la confianza ni la estabilidad que exige la ciudadanía.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno a las cinco de la tarde, duró más de dos horas. Fue la primera conversación directa entre el mandatario y el alcalde liberteño, cuya caminata simbólica reunió a comuneros, ronderos y dirigentes que demandan atención frente a la inseguridad, la minería ilegal y la falta de inversión pública. Desde el inicio de la reunión, Carlos expuso su posición sin rodeos. “Zapatero a su zapato. Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse, deben ser nuevos. Solo así se puede limpiar la casa, si no es imposible”, expresó ante Jerí, quien escuchó con atención.

En un contexto político aún incierto tras la asunción de José Jerí, las palabras del alcalde de Pataz resonaron más allá de la mesa de diálogo. Su exigencia no se limitó a un reclamo regional, sino que apuntó directamente al modo en que el Ejecutivo debe replantear su relación con las provincias y los sectores sociales que exigen resultados concretos.

“Solo así se puede limpiar la casa”

El presidente José Jerí responde
El presidente José Jerí responde públicamente al alcalde Aldo Mariños (Pataz, La Libertad), quien llegó a Lima luego de caminar más de seis semanas para exigir atención a su provincia. (Composición: Infobae / foto del alcalde de Pataz: Olenka Mejia)

Durante la reunión, Mariños insistió en que el país necesita autoridades con legitimidad y una nueva forma de gestión. Explicó que su pedido no es un acto de confrontación, sino una exigencia basada en la pérdida de credibilidad que dejaron los anteriores ministros. “Ninguno debe quedarse. Deben ser nuevos, porque solo así se puede limpiar la casa”, reiteró el burgomaestre.

El alcalde señaló que la ciudadanía está cansada de las promesas incumplidas y que los cambios deben empezar desde los más altos niveles del Gobierno. “No se puede hablar de diálogo ni de reconciliación nacional con los mismos que fueron parte del problema”, comentó al término del encuentro.

El presidente Jerí tomó nota de las observaciones del alcalde y expresó su disposición a evaluar nuevas designaciones ministeriales. “Compromisos sin plazos se pierden en el tiempo y generan insatisfacciones que no queremos generar”, afirmó el mandatario durante la conversación, en alusión a la necesidad de concretar decisiones inmediatas.

Renovación y mesas de trabajo

José Jerí y Aldo Mariños se encontraron en la Plaza de Armas antes de trasladarse juntos al Palacio de Gobierno para un encuentro oficial. | Canal N

El encuentro entre ambos líderes derivó en acuerdos puntuales. La primera mesa de diálogo se instalará el martes 14 de octubre en Palacio de Gobierno, con participación de autoridades locales, gremios y representantes de la sociedad civil. Según Carlos, el objetivo es iniciar un proceso de “unidad y reconciliación nacional” que permita atender las principales demandas de las regiones.

“Fruto de este diálogo es que hemos conseguido que se instale la mesa de diálogo para la unidad y reconciliación nacional. Los gremios, la sociedad civil organizada, la juventud y todos los que amen realmente al Perú quedan convocados”, declaró el alcalde tras salir de Palacio.

El burgomaestre precisó que solo los dirigentes acreditados participarán en las negociaciones con el Ejecutivo. “Cada sector debe elegir bien a quien los representará. Al final de las conversaciones firmaremos un pacto social conforme a los acuerdos alcanzados”, indicó.

Además de la renovación del Gabinete, el alcalde de Pataz llevó consigo una serie de demandas estructurales: la creación de una universidad pública, obras de saneamiento básico y una política efectiva contra la minería ilegal y las bandas de extorsión que operan en su región. “Los ronderos y comuneros que me acompañaron no buscan privilegios, sino ser escuchados y obtener respuestas efectivas”, destacó.

El burgomaestre recordó que la inseguridad en el norte ha desbordado las capacidades locales y exige una respuesta nacional. En ese sentido, su pedido de cambio total del gabinete se enmarca en la necesidad de contar con ministros comprometidos con la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de las instituciones.

Temas Relacionados

alcalde de PatazAldo CarlosJosé JerípresidenteMinistrosperu-politica

Más Noticias

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

El sexteto dirigido por Francisco Hervás no pudo mantener su buen rendimiento y cayó en sets corridos ante Atlético Atenea, que le arrebató el título en la última jornada del cuadrangular

Universitario se quedó sin corona:

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

Por segunda vez, el presidente se hizo presente en la zona afectada por el siniestro en Pamplona Alta, que arrasó con cerca de 100 viviendas y dejó a cientos de personas expuestas a la intemperie

“No queremos que nadie más

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: INDECI convoca a la población y recuerda qué hacer antes, durante y después

El ejercicio se realizará a las 8:00 p. m. en todo el país y ensayará distintos escenarios de riesgo según cada región

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025:

Rafael López Aliaga denuncia liberación de presuntos sicarios que intentaron asesinarlo: “Esa Fiscalía está podrida”

El alcalde de Lima informó la liberación de tres presuntos atacantes y propuso un referéndum para imponer cadena perpetua a corruptos y delincuentes violentos

Rafael López Aliaga denuncia liberación

Banco de la Nación presta hasta S/50.000 para pagar deudas: estos son los requisitos

Con una tasa desde 11,48% TCEA y cuotas en hasta 60 meses, se busca ayudar a quienes deseen salir del sobreendeudamiento en tarjetas de crédito y otros préstamos

Banco de la Nación presta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No queremos que nadie más

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

José Jerí sin ministros, ¿el presidente tiene un plazo límite para designar su gabinete ministerial? Esto dice la Constitución

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

DEPORTES

Universitario se quedó sin corona:

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”