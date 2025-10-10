Las rondas urbanas de Cajamarca proponen empadronar a extranjeros ante el aumento de la inseguridad

La propuesta de las rondas urbanas de Cajamarca para empadronar a los extranjeros residentes surge como respuesta al aumento de la inseguridad y los casos de extorsión que preocupan a la población local. En este contexto, la Central Única Distrital de Rondas Campesinas y Urbanas ha planteado la medida con el objetivo de conocer las actividades y ocupaciones de los foráneos, en particular de la comunidad venezolana que busca oportunidades laborales en la ciudad.

Fernando Chuquilín Ramos, dirigente de la organización rondera, explicó a la Agencia Andina que la iniciativa consiste en que los 24 presidentes de las juntas vecinales asuman la tarea de registrar a los extranjeros en sus respectivos sectores. El empadronamiento permitiría identificar a los residentes y sus actividades cotidianas, lo que, según el dirigente, contribuiría a fortalecer la seguridad ciudadana y a prevenir delitos como la extorsión. Hasta el momento, solo el alcalde del barrio La Merced, una de las zonas comerciales con mayor presencia de ciudadanos venezolanos, ha manifestado su disposición para iniciar el proceso. El resto de los alcaldes vecinales, según Chuquilín, no ha respondido a la convocatoria, lo que ha generado críticas sobre su falta de compromiso ante el sufrimiento de la población por los delitos.

Experiencia similar

Hace ocho años, las rondas urbanas convocaron a los extranjeros para registrarse en su local, logrando empadronar a 1.800 venezolanos, tanto mujeres como hombres. La mayoría de ellos contaba con documentación en regla y había llegado a la ciudad en busca de empleo. Chuquilín recordó que esta labor, que consideró responsabilidad de las autoridades, fue realizada por las rondas a solicitud de la policía y el ejército, quienes utilizaron la base de datos generada. El dirigente también señaló que, a diferencia de otras regiones, la presencia de venezolanos en Cajamarca no es tan numerosa.

La reacción de las autoridades locales ante la propuesta ha sido limitada. Mientras el alcalde del barrio La Merced ha mostrado apertura para colaborar, la mayoría de los alcaldes vecinales permanece en silencio. Chuquilín lamentó esta actitud y cuestionó la falta de acción de los funcionarios responsables de la seguridad, como el alcalde provincial, el gobernador, los fiscales, la policía y la Defensoría del Pueblo. Según el dirigente, la ciudadanía paga por servicios de serenazgo y seguridad, pero no percibe resultados concretos, lo que incrementa la sensación de desprotección.

En relación con la situación de inseguridad y extorsión, las rondas urbanas han identificado a los principales responsables de estos delitos. Contrario a la percepción que asocia la criminalidad con la migración venezolana, Chuquilín afirmó que los extorsionadores, conocidos como “Hijos de Dios”, son delincuentes peruanos provenientes de otras ciudades. El dirigente aseguró que la organización mantendrá su labor de vigilancia y protección en coordinación con la comunidad.

La motivación de Chuquilín para liderar estas acciones se basa en su rechazo a la injusticia y en el respaldo que recibe de la población. Ha recorrido caseríos, distritos y provincias, incluso en otras regiones como Piura y Chiclayo, donde ha encontrado apoyo y reconocimiento a la labor de las rondas. El dirigente enfatizó que no persigue intereses políticos ni aspira a cargos públicos, y expresó su indignación ante la corrupción que, según él, ha caracterizado a los políticos en el país. Además, instó a los ciudadanos a organizarse en sus barrios y sumarse a las iniciativas de seguridad.

La Central Única Distrital de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca se prepara para celebrar su 25 aniversario el próximo 23 de noviembre. Chuquilín manifestó su deseo de conmemorar este hito con una reunión que reconozca el aporte de la organización a la seguridad local y el orgullo que sienten por su trayectoria.

En medio de críticas y muestras de apoyo, el dirigente rondero reafirma su compromiso con la comunidad, convencido de que la confianza de la gente es el motor que impulsa su labor y fortalece su determinación frente a los desafíos.