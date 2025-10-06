Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Está dentro mío”

“Me hice cinco cigarrillos”: Xoana González contó que fumó restos de su madre fallecida. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Una de las confesiones más insólitas e impactantes en la televisión peruana la protagonizó Xoana González, quien sorprendió al público al revelar que fumó las cenizas de su madre fallecida como parte de lo que ella considera un acto de amor.

La declaración se dio durante su participación en El Valor de la Verdad, este 5 de octubre, en la que la modelo argentina se sentó en el sillón rojo y respondió veinte preguntas, llevándose un premio de 25 mil soles.

La confesión ocurrió en la pregunta número trece, cuando Beto Ortiz le consultó directamente qué había hecho con las cenizas de su progenitora. La respuesta dejó en shock al público y al propio conductor: “En una semanita, cuando me dieron las cenizas, me hice cinco cigarrillos”. Según explicó, no se trató de un acto de rebeldía ni de falta de respeto, sino de una manera de sentir a su madre más cerca.

Xoana González sorprendió en El Valor de la Verdad con confesión sobre su madre fallecida. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

“Sentía que quería tenerla dentro mío, sentía que por ahí esa especie de ritual y fumarme un nevadito de mami me hacía sentirla más cerca”, explicó Xoana, con un tono nostálgico, pero también sereno, asegurando que fue un proceso personal que la ayudó a sobrellevar el duelo.

Lejos de arrepentirse, la argentina defendió su accionar con convicción: “A ella le habría encantado, fue una muestra de amor, es mi mamá, ¿cómo no me la voy a fumar?”, confesó la modelo ante el conductor Beto Ortiz, que estaba indignado y sorprendido.

Sin embargo, la confesión sobre su madre fue, sin duda, lo más comentado. En redes sociales, los usuarios reaccionaron con sorpresa, incredulidad y hasta bromas sobre lo que consideraron un episodio fuera de lo común en la televisión. Pese a las críticas, Xoana insistió en que su decisión estuvo motivada por un lazo emocional y que, para ella, fue un homenaje muy personal, así que pidió que no la ‘funen’.

(El valor de la verdad)

“Lo hice porque lo sentí, porque era mi forma de tenerla conmigo. No me arrepiento, fue un acto de amor hacia ella”, reiteró con firmeza. Con esa declaración cerró uno de los momentos más impactantes de la noche, confirmando que su sinceridad, por más controvertida que sea, siempre será su sello personal.

Durante su paso por el programa, la modelo mostró una faceta distinta a la de la “bomba sexy” que muchos recordaban. Se abrió para hablar de sus problemas de salud mental, episodios de abuso que sufrió en el pasado y el dolor profundo que le dejó la muerte de su madre. Todo esto la llevó a tomar decisiones que, aunque controversiales, respondieron a la necesidad de encontrar una forma íntima y única de sobrellevar la pérdida.

Xoana González sorprendió en El Valor de la Verdad con confesión sobre su madre fallecida. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Se involucró con el jefe de su expareja Rodrigo Valle

Además de esta revelación, Xoana también recordó otras experiencias de su vida privada. Contó que llegó a involucrarse con el jefe y exmejor amigo de su expareja, Rodrigo Valle, hecho que en su momento generó polémica.

En otro momento, confirmó junto con Grace Becerra que ambas estuvieron, en distintos periodos, con los modelos Joshua Ivanoff y Benjamín Lukovski, detalles que añadieron aún más intensidad a su participación en el programa.

La modelo se despidió de la emisión con una mezcla de risas, confesiones duras y momentos emotivos, logrando que su participación en El Valor de la Verdad quede marcada como una de las más recordadas del programa. Entre revelaciones íntimas y confesiones polémicas, Xoana González dejó en claro que su manera de enfrentar la vida y el dolor es, al igual que su personalidad, directa y sin filtros.

(El valor de la verdad)