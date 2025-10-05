El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

21:27 hs

¿Qué preguntas responderá Xoana González en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)

Xoana González será la próxima invitada de El Valor de la Verdad, que se emitirá este domingo 5 de octubre. La modelo argentina revelará momentos íntimos y dolorosos de su vida tras la muerte de su madre en julio, episodio que marcó un antes y un después en su estabilidad emocional.

En el avance del programa se anticipa que narrará un abuso sufrido en el pasado y los episodios de depresión que la llevaron a pensar en el suicidio.