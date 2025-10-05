Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

La modelo argentina abrirá su corazón en el programa dominical, compartiendo experiencias dolorosas y momentos clave de su vida que han marcado su camino en el mundo del espectáculo peruano

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
(El valor de la verdad)
21:27 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Xoana González en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Xoana González será la próxima invitada de El Valor de la Verdad, que se emitirá este domingo 5 de octubre. La modelo argentina revelará momentos íntimos y dolorosos de su vida tras la muerte de su madre en julio, episodio que marcó un antes y un después en su estabilidad emocional.

En el avance del programa se anticipa que narrará un abuso sufrido en el pasado y los episodios de depresión que la llevaron a pensar en el suicidio.

También confesará el consumo de diversas sustancias y las alucinaciones que experimentó. La emisión promete un testimonio impactante y sin filtros sobre su lucha personal.

21:27 hsHoy

¿Quién es Xoana González?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Xoana González, modelo y figura argentina radicada en Perú, se ha convertido en una de las personalidades más comentadas del espectáculo nacional.

Conocida por su participación en programas de entretenimiento y su incursión en OnlyFans, ha alcanzado un notable éxito económico que le permitió adquirir propiedades en Lima. Casada desde 2020 con el empresario Javier González-Olaechea Gallardo, hijo del actual canciller peruano, su relación atrajo la atención mediática.

Además de su faceta profesional, Xoana ha compartido abiertamente su lucha contra la depresión, promoviendo el cuidado de la salud mental. Su historia combina fama, resiliencia y una exposición constante en los medios y plataformas digitales.

21:26 hsHoy

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad conserva su horario estelar en la programación dominical de Panamericana Televisión, transmitiéndose cada semana a las 10 de la noche. Este espacio, caracterizado por su formato de confesiones personales, se mantiene como uno de los programas más emblemáticos del canal.

Su estrategia de difusión incluye campañas en redes sociales que anuncian a los invitados y fomentan el debate previo a cada emisión. Además, el programa amplía su alcance a través de su canal oficial en YouTube, donde se publican episodios completos y fragmentos destacados.

De esta manera, combina la televisión abierta con el entorno digital para conectar con una audiencia amplia y diversa.

21:26 hsHoy

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa de entrevistas El valor de la verdad mantiene su presencia en la televisión peruana con su emisión dominical a las 10 de la noche por Panamericana Televisión. Además de la señal abierta, el espacio se transmite en alta definición por los canales 705 de Claro y Movistar, ampliando su alcance.

La producción también ha fortalecido su presencia digital a través de su canal oficial en YouTube, donde se publican episodios completos y extractos destacados.

Esta combinación de televisión tradicional y plataformas en línea ha permitido al formato sostener su vigencia, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo y a una audiencia cada vez más conectada.

21:26 hsHoy

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

“El Valor de la Verdad” es un programa de televisión peruano que somete a celebridades a un polígrafo durante entrevistas intensas. Cada participante responde preguntas privadas mientras está conectado al detector de mentiras, y si logra pasar todas las rondas, gana un premio económico.

Las preguntas abordan temas íntimos, controversias o escándalos, lo que genera alta tensión y expectativa en la audiencia.

El formato es conducido por un presentador, Beto Ortiz, que modera el cuestionario y los resultados del polígrafo. Por su carácter provocador, ha generado crítica y debates sobre la ética mediática, el derecho a la privacidad y los límites del espectáculo.

Temas Relacionados

El valor de la verdadXoana Gonzálezperu–entretenimiento

Últimas noticias

Mujer policía se niega a pagar pasaje, llama a sus colegas y detienen al chofer: pasajeros graban videos de la escena

Nueve agentes acudieron tras la negativa de una suboficial PNP a pagar pasaje para su familia, desatando debate sobre abuso de autoridad y posibles sanciones penales contra la agente apodada en redes como “Lady 2 soles”

Mujer policía se niega a

Difunden modelo de acta para transportistas que se nieguen a trasladar a policías gratis: estas son las multas por negarse

En los últimos días, se reabrió el debate sobre si es justo que efectivos de la PNP mantengan el beneficio de no pagar su pasaje en medio de la sensación de desprotección policial ante la creciente ola de inseguridad ciudadana

Difunden modelo de acta para

El error que cometió ‘Pequeño J’ y permitió a la policía ubicarlo en Perú

Tony Jansen Valverde Victoriano, presunto narcotraficante peruano de 20 años, fue detenido tras una intensa búsqueda internacional, acusado de triple feminicidio en Argentina

El error que cometió ‘Pequeño

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a cuatro jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

El extécnico de la ‘bicolor’, en el primer tramo de las Eliminatorias 2026, hizo referencia a la primera lista de la ‘Muñeca’ para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre

Juan Reynoso habló de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Herramienta de IA es capaz

Herramienta de IA es capaz de detectar pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

El sacrificio de Margaret, la historia detrás del amor prohibido que conmovió al Reino Unido

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

Violento intento de robo a un influencer en Mar del Plata: “Tirala porque te quemo”

INFOBAE AMÉRICA

Top 10: mejores series de

Top 10: mejores series de Prime Video Estados Unidos que te mantendrán enganchado desde el primer minuto

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones costeras en Florida persistirán hasta el lunes

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

Pete Hegseth, jefe del Pentágono: “Si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EEUU, eres un objetivo legítimo”

Dos tiroteos masivos dejaron al menos tres personas muertas y quince heridas en Estados Unidos

DEPORTES

River Plate visitará al Rosario

River Plate visitará al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual: hora, TV y formaciones

Se definieron los dos equipos que jugarán la final por el ascenso a la Liga Profesional: los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Dejó River en busca de chances, lo vendieron por USD 20 millones y se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Francia

La llamativa acusación de Hülkenberg a Colapinto por el trompo que sufrió en el GP de Singapur

La encendida arenga de Matías Almeyda que empujó al Sevilla a una goleada histórica ante el Barcelona: “Liquídenlo”