Perú

Orquesta Zaperoko fue víctima de robo en su propio bus: instrumentos están valorizados en más de 10 mil soles

Jhonny Peña, director musical, llegó hasta la comisaría Santa Marina para sentar la denuncia tras este robo

La Orquesta Zaperoko, reconocida agrupación salsera del Callao, enfrenta la difícil situación de haber sido despojada de parte fundamental de su equipamiento musical tras un robo sufrido la noche del 23 de agosto. El director musical de la agrupación, Jhonny Peña, relató a Latina Noticias cómo ocurrió el hecho y el impacto que ha tenido en el desarrollo de sus presentaciones programadas.

De acuerdo con el testimonio de Peña, el robo tuvo lugar alrededor de las 10 de la noche, momento en que los músicos aprovecharon una pausa entre presentaciones para ir a cenar en un restaurante del Callao. El vehículo de la orquesta, en cuya bodega transportan todos los instrumentos necesarios para sus actuaciones, permaneció estacionado en la cuadra 8 de la Av. Sáenz Peña.

El director detalló: “Eran las 10 de la noche más o menos, tuvimos tiempo para ir a cenar. En ese tiempo el bus estaba afuera y después, cuando nos teníamos que ir a otra presentación, nos percatamos que habían forcejeado la bodega y sustrajeron los instrumentos que usamos todos los fines de semana”.
Según explicó Peña, durante el tiempo que permanecieron en el restaurante no notaron ninguna actividad extraña. El escenario se reveló solo en su siguiente punto de trabajo, cuando el equipo se disponía a cumplir con otra presentación y descubrió el robo. “Estuvimos como una hora cenando y en la siguiente presentación nos dimos cuenta que la bodega estaba forcejeada y la levantaron y se habían llevado [los instrumentos]”, relató el director a Latina Noticias.

Este hecho tiene repercusiones inmediatas en la agenda laboral de la agrupación. Peña destacó que la pérdida de los instrumentos afecta directamente las presentaciones previstas, algunas de las cuales tuvieron que ser reprogramadas o cubiertas con equipos prestados.

“Nos afecta bastante, ayer hemos perdido trabajos y hoy también tenemos presentaciones. Tenemos que solucionar que nos presten aunque sea para trabajar”, expresó. La situación también obligó a la orquesta a revisar acuerdos con empresarios para dar respuesta a las fechas comprometidas, lo que añadió presión a su agenda y operaciones.
Un punto relevante es la dificultad adicional que enfrentarán los delincuentes para revender lo robado, ya que todos los instrumentos sustraídos tenían características identificables. “Todos están personalizados con el logo de Zaperoko”, subrayó Peña durante la entrevista, haciendo referencia a los marcados especiales que distinguen los equipos de la orquesta de otros del mercado.

El comunicado de Zaperoko: llamado a la comunidad y alerta sobre los instrumentos robados

Tras conocer lo sucedido, la Orquesta Zaperoko publicó un comunicado en sus redes sociales dirigido a sus seguidores, clientes y al público en general, en el que detallan el robo y solicitan la colaboración ciudadana para recuperar sus herramientas de trabajo.

En su mensaje, la agrupación informó: “lamentamos informar que anoche, entre las 10:00 y 11:00 PM en la Av. Sáenz Peña, fuimos víctimas de un robo. Delincuentes forzaron nuestro bus y se llevaron importantes herramientas de trabajo mientras cenábamos en un restaurante”. La orquesta especificó los instrumentos sustraídos, detallando que se trató de un estuche con un bongó, dos campanas y una lluvia, además de un parador de congas y otros accesorios.

La orquesta alertó a sus seguidores sobre la imposibilidad de dar una salida comercial a los instrumentos por estar todos “marcados y brandeados con el logo de la Orquesta Zaperoko, por lo que no tienen valor de reventa ni le sirven a otros músicos”. Ante esto, Zaperoko apeló al sentido de apoyo de la comunidad, resaltando la importancia que estos equipos tienen como elemento esencial para subsistir y mantener su fuente de ingreso.

Como medida adicional, la agrupación ofreció una recompensa a quienes brinden información relevante. “Se ofrecerá una buena recompensa a quien nos brinde información certera para recuperarlas. Garantizamos total confidencialidad”, indicaron, señalando el canal de contacto por WhatsApp para recibir datos. El comunicado finalizó con el pedido de difundir el mensaje y el agradecimiento hacia la comunidad por el apoyo.

